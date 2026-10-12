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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ناپایداری‌های همرفتی غالباً در ساعات (بعد از ظهر تا اوایل شب) و صدور هشدار جوی سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در استان خبر داد و افزود: زمان این هشدار سه شنبه ۲۱ مهرماه جاری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، رگبار پراکنده باران، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار است.

وی گفت: منطقه اثر این هشدار غالباً در نیمه شرقی و جنوبی و ارتفاعات استان بوشهر خواهد بود.

وی اضافه کرد: احتمال سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و احتمال خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما و شکستن درختان از اثرلت این مخاطره خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6975405

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