به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، این سفر با هدف پیگیری موضوعات مرتبط با برگزاری حج آینده و فراهم‌سازی شرایط لازم برای تشرف زائران ایرانی در فضایی توأم با عزت، کرامت، امنیت و سلامت انجام می‌شود.

علیرضا رشیدیان، رییس سازمان حج و زیارت و هیات همراه که با پرواز غیرمستقیم عازم عربستان شد، در نخستین مرحله این سفر به عراق عزیمت کرده و پس از زیارت عتبات عالیات، راهی مدینه خواهند شد تا مذاکرات و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با مسئولان حج و عمره عربستان را دنبال کنند.

امضای توافق‌نامه حج ۱۴۰۶ و بررسی موضوعات مرتبط با خدمات‌رسانی به زائران ایرانی و از سرگیری اعزام های عمره از محورهای اصلی این سفر خواهد بود.