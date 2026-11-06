به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت منصور انوری، نویسنده نام‌آشنای ادبیات داستانی ایران و خالق مجموعه «جاده جنگ» را تسلیت گفت.

در متن پیام آمده است:

درگذشت منصور انوری، نویسنده نام‌آشنای ادبیات داستانی ایران و خالق مجموعه «جاده جنگ»، موجب تأسف و تأثر شد.

ادبیات، حافظه ماندگار ملت‌ها و یکی از عرصه‌های مهم پاسداشت تاریخ و هویت فرهنگی سرزمین‌هاست. در این میان، روایت داستانی رویدادهای تاریخ معاصر و سال‌های دفاع مقدس، سهمی ارزشمند در پیوند نسل‌ها با تجربه‌های تاریخی این سرزمین داشته است.

زنده‌یاد انوری با آثاری که از خود به یادگار گذاشت، سهمی در این میراث مکتوب دارد؛ میراثی که با خاموشی جانِ او پایان نمی‌پذیرد و در گذر نسل‌ها همچنان درخشان خواهد بود.

اینجانب فقدان این نویسنده را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه ادبی کشور و اهالی فرهنگ و قلم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و آمرزش و برای بازماندگان، صبر و آرامش خواستارم.