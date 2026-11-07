هادی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان به کشت مجدد برنج و پرورش رتون اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود از این مزارع بیش از ۴۰۰ هزار تن شلتوک برداشت شود.

وی با اشاره به جزئیات سطح زیرکشت افزود: بیش از ۸۵ هزار هکتار از اراضی استان به کشت مجدد برنج و حدود ۳۰ هزار هکتار نیز به پرورش رتون اختصاص دارد که بخش عمده این مزارع در مناطق مرکزی مازندران واقع شده‌اند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه عملیات برداشت محصول در این اراضی به مراحل پایانی رسیده است، گفت: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پس از فرآوری شلتوک برداشت‌شده، بیش از ۲۰۰ هزار تن برنج سفید روانه بازارهای مصرف داخل و خارج استان خواهد شد.

باقری کشت مجدد برنج و پرورش رتون را از روش‌های مؤثر در افزایش تولید و بهره‌وری شالیزارها دانست و اظهار کرد: استفاده بهینه از ظرفیت زمین‌های کشاورزی و منابع آبی، افزایش تولید برنج، ارتقای ضریب خودکفایی و بهبود درآمد شالیکاران از مهم‌ترین اهداف توسعه این الگوی کشت است.

وی افزود: توسعه کشت مجدد و پرورش رتون علاوه بر افزایش عرضه برنج تولید داخل، می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات، تقویت امنیت غذایی و ایجاد فرصت‌های اشتغال فصلی در مناطق روستایی کمک کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقلیمی و منابع آبی در اجرای این برنامه تصریح کرد: توسعه این شیوه کشت باید در مناطقی دنبال شود که با تنش آبی مواجه نیستند تا ضمن افزایش تولید، پایداری منابع آب نیز مورد توجه قرار گیرد.

باقری تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، آموزش و انتقال دانش فنی به شالیکاران و توسعه مکانیزاسیون را از الزامات تداوم این روند برشمرد و گفت: حمایت از کشاورزان در این بخش می‌تواند زمینه افزایش تولید، تقویت اقتصاد روستایی و بهبود معیشت خانوارهای کشاورز را فراهم کند.