به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز از دستگیری ۵۷ متخلف و کشف و ضبط ۳۸۰ قلم اشیاء تاریخی طی ۱۸ ماه گذشته در این استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با تلاش یگان حفاظت میراث فرهنگی و همکاری فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی استان انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار تاریخی افزود: مقابله با تخلفات مرتبط با میراث فرهنگی، از جمله تخریب، جابه‌جایی غیرمجاز و خریدوفروش غیرقانونی اشیای تاریخی، برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی ضروری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز خاطرنشان کرد: همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر تخلفات، نقش مهمی در شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن‌ها از چرخه حفاظت دارد.