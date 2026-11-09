به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای سیاست‌های کلان قوه قضاییه در زمینه توسعه فرهنگ صلح و سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها و اطاله دادرسی و ترویج حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، با پیگیری‌ها و اقدامات معاون قضایی دادگاه‌های عمومی و انقلاب شهرکرد، زمینه حصول سازش و جلب رضایت طرفین در ۱۴۳ پرونده قضایی فراهم شد.

در جریان این اقدامات، با برگزاری جلسات متعدد سازش، گفت‌وگوهای مستقیم و مذاکرات هدفمند با اصحاب دعوا، ضمن بررسی ریشه‌ها و ابعاد اختلافات، تلاش شد با ایجاد تفاهم متقابل، زمینه گذشت، توافق و احقاق حقوق طرفین فراهم شود.

این پیگیری‌ها در نهایت به حصول توافق، اخذ رضایت و اعلام گذشت از سوی طرفین در ۱۴۳ پرونده منجر شد و موجبات قانونی مختومه‌شدن پرونده‌های واجد شرایط فراهم آمد.

بی‌تردید این اقدام مؤثر، علاوه بر کاهش حجم پرونده‌های قضایی و کمک به تسریع در رسیدگی‌ها، نقش بسزایی در تحکیم روابط اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نهادینه‌سازی فرهنگ گذشت، مدارا و حل مسالمت‌آمیز اختلافات دارد.

توسعه سازوکارهای سازشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی برای پایان‌بخشیدن به اختلافات، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی در تحقق عدالت ترمیمی و ارتقای رضایتمندی عمومی به شمار می‌رود.