سرهنگ احمد نقدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: یادواره سرداران، فرماندهان و ۳۰۰ شهید والامقام شهرستان شفت، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مراسم افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام، پاسداشت رشادت‌ها و فداکاری‌های سرداران، فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت از مهم‌ترین اهداف این یادواره است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شفت با تأکید بر جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب اسلامی بیان کرد: شهدا با گذشتن از جان و هستی خود، امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و امروز وظیفه همگان است با زنده نگه داشتن یاد و نام این عزیزان، در مسیر آرمان‌ها و ارزش‌های آنان گام بردارند.

نقدپور با بیان اینکه یادواره‌های شهدا نقش مهمی در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان دارند، تصریح کرد: آشنایی نسل جدید با رشادت‌ها، مجاهدت‌ها و فداکاری‌های شهدا و تبیین ارزش‌های دوران دفاع مقدس، ضرورتی است که باید با برگزاری چنین برنامه‌هایی دنبال شود.

وی با اشاره به زمان و مکان برگزاری این مراسم گفت: این یادواره ساعت ۲۰ روز پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در محل اجتماع شبانه مردم شهرستان شفت، روبه‌روی مسجد جامع ولیعصر (عج) برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شفت در پایان از عموم مردم شهیدپرور این شهرستان دعوت کرد با حضور در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های امام راحل (ره)، قائد شهید و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کنند.