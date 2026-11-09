به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی ظهر دوشنبه دیدار با فرمانده و جمعی از مسئولان انتظامی استان، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی اظهار کرد: بخش مهمی از مسئولیت برقراری نظم و امنیت جامعه بر عهده پلیس است و نیروهای انتظامی گلستان با تلاش مستمر و روحیه خدمتگزاری در این مسیر فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اقدامات فرماندهی انتظامی استان در حوزه حفظ نظم عمومی افزود: تلاش‌های مجموعه انتظامی در تأمین امنیت و آرامش مردم ارزشمند است و نقش این مجموعه در ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های مختلف جامعه انکارناپذیر است.

استاندار گلستان با تأکید بر جایگاه پلیس در توسعه امنیت اجتماعی گفت: پلیس پیشران توسعه امنیت در جامعه است و استمرار فعالیت‌های اقتصادی، عمرانی و اجتماعی در گرو برخورداری از امنیت پایدار خواهد بود.

طهماسبی با بیان اینکه تأمین امنیت مسئولیتی همگانی است، خاطرنشان کرد: تحقق امنیت پایدار تنها با اقدامات انتظامی امکان‌پذیر نیست، بلکه فرهنگ‌سازی، مشارکت مردم و همکاری همه دستگاه‌های متولی نیز در این زمینه ضرورت دارد.

رئیس شورای تأمین گلستان تأکید کرد: همه سازمان‌ها، نهادها و آحاد جامعه باید با ایفای مسئولیت خود و همراهی با پلیس، در تقویت نظم عمومی و تأمین امنیت پایدار استان مشارکت کنند.