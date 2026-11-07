به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، ایوب آقاخانی در احکامی جداگانه، علی افشار، ارسلان آقاخانی و علی بیگدلی را به ترتیب به عنوان «مدیر توسعه و پایش ارتباطات» (روابط عمومی)، «مدیر هویت بصری» و «مدیر اجرایی» چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منصوب کرد.

متن حکم دبیر جشنواره چهل و پنجم تئاتر فجر به علی افشار به شرح زیر است:

«به نام دوستدار دوستی‌ها

فرهیخته گرامی

جناب آقای علی افشار

هر رویداد فرهنگی در جامعه پرفروغ و ریشه‌های عمیق و خاک حاصلخیز کشورمان، از یک سو ارزش بنیادین و از دیگر سو نیاز رکین به ارائه سنجیده دارد تا اهداف عالیه آن به قصد توسعه فرهنگی و تناور کردن درخت کهن تمدن آمیخته با فرهنگ ایران، به فرجام برسد. بزرگترین رویداد تئاتر کشور طیّ یک زندگی قابل توجّه چهل‌و پنج ساله پیش روی ماست و به اهداف مقدّس خود دست نخواهد یافت، مگر در بستر بایسته ارتباطات فراگیر با جامعه هدفی که می‌دانیم کشت بذر هنر در آن، به دروی میوه فرهنگی می‌رسد و جرگه‌های جدیدی در مسیر توسعه باز می‌کند.

تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه روابط عمومی و رسانه، ما را بر آن داشت که در چهل‌و پنجمین خیزش این جشنواره، از این تجربه‌ها بهره ببریم و در این کاشت و داشت و برداشت کنار هم باشیم. بدینوسیله جنابعالی به سمت «مدیر توسعه و پایش ارتباطات چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید تا در حصول به آنچه به اختصار در این سطور گفته آمد، یاریگر هنر و فرهنگ کشور سرافرازمان ایران باشید.»

علی افشار، متولد ۱۳۵۴ تهران، کارشناس خبرنگاری دانشکده خبر، ۳۵ سال فعالیت مستمر در عرصه رسانه و همکاری با بیش از ۶۰ نشریه و خبرگزاری، فعالیت در عرصه نویسندگی تیزرهای تبلیغاتی، مستند و برنامه‌های تلویزیونی، ۱۸ سال فعالیت در عرصه ستاد خبری، نشریات و مدیریت روابط عمومی جشنواره‌های هنری و فعالیت در واحد روابط عمومی تشکل‌های هنری را در کارنامه دارد و به عنوان مسئول اتاق خبر خانه هنرمندان ایران فعال است.

حکم مدیر هویت بصری

متن حکم ارسلان آقاخانی مدیر هویت بصری جشنواره نیز چنین است:

«بسمه تعالی

هنرمند گرامی

جناب آقای ارسلان آقاخانی

جشنواره بین المللی تئاتر فجر همواره جلوه‌گاه تلاش‌ها و توانایی بالا و چشمگیر و فخرآمیز هنرمندان و نمایشگران ایران پر افتخارمان بوده، هست و با اهتمام دغدغه‌مندان فرهنگ این سرزمین، خواهد ماند. همین احترام ما به آنچه در گوشه و کنار کشور به عنوان تلاش‌های صادقانه و صمیمانه تئاتر رخ می‌دهد، بر آنمان می‌دارد که زیبایی این تلاش‌ها را با جلوه‌ای تمام به نمایش بگذاریم. از همین منظر است که هویت بصری چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، یک امر مهم و یک اولویت راهبردی است. لذا با توجه به تجربیات ارزنده شما در این حوزه، بدینوسیله به عنوان «مدیر هویت بصری چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر» منصوب می‌شوید. امید است با هدفی که اشاره شد بیشترین کوشش خود را برای تکریمِ تلاش هنرمندان این سرزمین و جایگاه جشنواره مبذول دارید.»

ارسلان آقاخانی، متولد ۱۳۶۵ تبریز، دارای مدرک دکتری فلسفه هنر و استادیار دانشکده چندرسانه‌ای هنرهای اسلامی تبریز است. وی سابقه حضور و مشارکت در چندین رویداد ملی و بین‌المللی در حوزه‌های گرافیک و نقاشی را در کارنامه هنری خود دارد و موفق به کسب عناوین و افتخارات متعددی در جشنواره‌های ملی گرافیک و نقاشی شده است. همچنین، تألیف مقالات تخصصی و متعدد علمی‌ـ‌پژوهشی در زمینه زیبایی‌شناسی فلسفی و هنرهای تجسمی، از جمله فعالیت‌های علمی و پژوهشی وی به شمار می‌رود.

حکم مدیر اجرایی

همچنین در حکم آقاخانی به علی بیگدلی چنین آمده است:

«به نام بی‌تای توانا

فرهیخته گرامی

جناب آقای علی بیگدلی

هنرمندان بزرگی بسیار کوشیده‌اند و سکّانداران فرهنگیِ اصیلی، عرقِ روح ریخته‌اند تا نهالی که سال شصت بر خاک حاصلخیز هنر کشور ما نشست، امروز به درختی تناور بدل شود. اما نگاهی به پشت سر، از این حقیقت پرده بر خواهد داشت که همواره در عمل، فاصله ای کوچک یا بزرگ با آنچه در ذهن داشته‌اند، وجود داشته و برای رسیدن به قلّه‌های آرمانی‌شان، تامارزو مانده‌اند و بیشترین توفیقشان، پیدا کردن کم‌ترین فاصله با قلّه‌های ذهنشان بوده است. برای کاستن این فاصله، بیشترین تأثیر را سربازان راستینِ جان سخت و خستگی‌ناپذیرِ عرصه عمل داشته‌اند و هماره در مه و سایه برای کم کردن این فاصله کوشیده‌اند. نظر به تجارب جنابعالی در فرآیندهای عملگرایانه عرصه «فرهنگ» و «هنر تئاتر» به قصد حرکت عملی و مستحکم به سمت قلّه‌های آرمانی ذهنمان و به امید به کار بستنِ حداکثری تجاربتان در این مسیر، با عنوان «مدیر اجرایی چهل و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر» به جمع عاشقان سختکوش این دوره از جشنواره می‌پیوندید.»

علی بیگدلی متولد ۱۳۶۱ کرج، دارای مدرک کارشناس ارشد کارگردانی از دانشگاه تهران، مدرس هنرهای نمایشی و معاون باشگاه تئاتر سوره است‌. در کارنامه وی تالیف ۲۰ نمایشنامه و داستان چاپ شده، دبیر اجرایی ۲۹ جشنواره تئاتر استان تهران، دریافت جوایز کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی، نویسندگی، طراحی و کارگردانی بیش از ۲۵ نمایش ۴ فیلم کوتاه و ۲ فیلم مستند به چشم می‌خورد.

چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با دبیری ایوب آقاخانی در بهمن ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.