به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، نمایش «زنی شبیه مادر» به نویسندگی و کارگردانی وفا طرفه از ۲۱ آبان تا اول آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه مهر حوزه هنری انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

«زنی شبیه مادر»، روایتی از نقش زنان در بزنگاه‌های تاریخی و اجتماعی است که با محوریت ایمان، مقاومت، مادری و مسئولیت‌پذیری، گذشته را به امروز پیوند زدند و راه مقاومت را ادامه دادند. این نمایش کاری از گروه تئاتر آئین است که در ۲ سال پیاپی (۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)، فرصت اجرای نمایش «زنی شبیه مادر» را در دیدار بانوان، مادران و همسران شهدای جبهه مقاومت با رهبر شهید انقلاب (ره) را به دست آورد.

در این نمایش نیکا خسرو آبادی، طیبه سعادتمند، نرجس موسوی، زینب جهانی، زهرا همتی، نرجس صباغپور، اسماء هدایتی مهر، فاطمه تبرایی، فاطمه خادم الذاکرین، فاطمه سادات باطنی، زهرا شیرین کلام، ریحانه انصاری، مائده فروزانفر، فائزه هادوی، زهرا لواسانی به ایفای نقش می پردازند.

سایر عوامل اجرا عبارتند از دستیاران کارگردان: وجیهه حیدری، نرجس صباغپور، نرگس اسماعیلی، مشاور متن: مریم دوست محمدیان، وجیهه حیدری، هماهنگی نور و صدا: فاطمه طرفه، هماهنگی لباس: مریم شعبانی و طراح پوستر: علیرضا خدامرادی.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این نمایش به سایت تیوال مراجعه کنند.