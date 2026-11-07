به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، هم‌زمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، پردیس تئاتر تهران با همکاری و مشارکت گروه فرهنگی‌هنری مسلم، میزبان نمایش «مسلم» می‌شود. این اثر نمایشی از سه‌شنبه ۱۹ آبان تا پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵، به مدت ۱۰ شب، در ۲ سانس ۱۷:۴۵ و ۲۰:۴۵ اجرا می‌شود.

نمایش «مسلم» روایت تازه گروه فرهنگی‌هنری مسلم از تاریخ صدر اسلام است؛ داستان آدم‌هایی که طغیان رودخانه‌ای، سرنوشت و ماجراهایشان را به یکدیگر پیوند می‌زند و در میان امواج تاریکی، یافتن راهی روشن را دشوار می‌کند. این اثر به نویسندگی مسعود اسماعیلی و سید مرتضی هاشمی‌گلپایگانی و کارگردانی مسعود اسماعیلی تولید شده است.

علاقه‌مندان برای رزرو بلیت و حضور در اجراهای این نمایش می‌توانند به وب‌سایت گروه فرهنگی‌هنری مسلم مراجعه کنند.

۲ اجرای دیگر در برنامه‌های فاطمیه پردیس تئاتر تهران

در کنار اجرای نمایش «مسلم»، پردیس تئاتر تهران در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ نیز میزبان ۲ اجرای نمایشی متناسب با مناسبت ایام فاطمیه بود.

نمایش «مهمانان ترس» از تولیدات نمایشی دانش‌آموزان مجتمع سراج، در چارچوب سیزدهمین دوره سوگواره دانش‌آموزی فاطمیون روی صحنه رفت. این اجرا فرصتی برای حضور دانش‌آموزان در عرصه تئاتر و ارائه تجربه‌های هنری آنان در قالب یک برنامه فرهنگی و مناسبتی است. گروه دانش‌آموزی مجتمع سراج پیش از این نیز با اجرای نمایش‌های «منبر» و «غربال» در پردیس تئاتر تهران حضور داشته است.

همچنین نمایش مذهبی «راز خیبر» به همت گروه فرهنگی شهید سید کاظم سجادیان و با میزبانی پردیس تئاتر تهران، ویژه بانوان اجرا شد. این اثر با محوریت روایت‌هایی از تاریخ اسلام و با نگاهی به واقعه خیبر، در ۲ سانس ساعت ۱۰:۳۰ و ۱۶ در سالن مشایخی روی صحنه رفت.