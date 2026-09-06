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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

فراخوان جشنواره تئاتر فجر چهل‌وپنجم منتشر شد

فراخوان جشنواره تئاتر فجر چهل‌وپنجم منتشر شد

فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و محورهای آن که مقدمه‌اش پیش‌تر در قالب تصویری با اجرای دبیر آن منتشر شده بود، با شعار «ایران، مهد فرهنگ، هنر و ادبیات» به صورت تشریحی انتشار یافت.

این دوره از جشنواره با اولویت‌های تعیین شده در شش بند از طرف دبیر و متشکل از هفت بخش برگزار خواهد شد و ثبت نام در بخش های مختلف آن از بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند فراخوان گرافیکی چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئأتر فجر را از اینجا دریافت و مطالعه کنند.

چهل‌وپنجمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر به دبیری ایوب آقاخانی از یکم تا یازدهم بهمن ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6939155
آروین موذن زاده

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