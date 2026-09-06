به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و محورهای آن که مقدمه‌اش پیش‌تر در قالب تصویری با اجرای دبیر آن منتشر شده بود، با شعار «ایران، مهد فرهنگ، هنر و ادبیات» به صورت تشریحی انتشار یافت.

این دوره از جشنواره با اولویت‌های تعیین شده در شش بند از طرف دبیر و متشکل از هفت بخش برگزار خواهد شد و ثبت نام در بخش های مختلف آن از بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند فراخوان گرافیکی چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئأتر فجر را از اینجا دریافت و مطالعه کنند.

چهل‌وپنجمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر به دبیری ایوب آقاخانی از یکم تا یازدهم بهمن ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.