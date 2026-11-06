به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران از حادثه انحراف یک دستگاه خودروی پراید در محور آق‌قلا به گنبد خبر داد و اظهار کرد: گزارشی از انحراف خودروی پراید و برخورد آن با تیر چراغ برق در محدوده پیش از روستای پیرواش سفلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اعلام شد که این حادثه سه مصدوم برجا گذاشت.

وی افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، یک تیم دو نفره امدادونجات از پایگاه آق‌قلا به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام داد.

حاجیلری با اشاره به مصدومیت هر سه سرنشین پراید اظهار کرد: یکی از مصدومان، مردی ۲۰ ساله بود که به دلیل آسیب‌دیدگی پای چپ، پس از دریافت خدمات اولیه امدادی توسط نجاتگران هلال‌احمر به مرکز درمانی آل‌جلیل آق‌قلا منتقل شد.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: دو مصدوم دیگر این حادثه نیز با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین رانندگی از سوی کاربران جاده‌ای خاطرنشان کرد: رانندگان با پرهیز از سرعت غیرمطمئنه و توجه به شرایط مسیر می‌توانند از وقوع بسیاری از حوادث رانندگی پیشگیری کنند. همچنین در صورت نیاز به دریافت خدمات امدادی، شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی است.