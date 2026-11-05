به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور کردکوی به گرگان، روبه‌روی گوهر بار، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان گزارش شد.

وی افزود: در پی اعلام حادثه، یک تیم امدادی از پایگاه النگ با دو نیروی عملیاتی و یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و امدادرسانی به مصدومان را آغاز کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به مصدومیت سه سرنشین این خودرو گفت: یک مرد ۴۴ ساله به دلیل آسیب‌دیدگی سر و ضعف و بی‌حالی، توسط نیروهای هلال‌احمر به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) کردکوی منتقل شد.

سلیمی اظهار کرد: دو مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.