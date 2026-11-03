به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ نشست کمیته سلامت حج با حضور رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، مدیرکل حقوقی این سازمان، مشاوران و اعضای کمیته سلامت حج و جمعی از استادان دانشگاه و پیشکسوتان حوزه پزشکی حج، دیروز (۱۱ آبان‌ماه) در محل مرکز پزشکی حج و زیارت برگزار شد.

در این نشست، علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر، گزارشی از آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶، روند تشکیل کمیسیون‌های پزشکی در استان‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه ارزیابی سلامت عوامل اجرایی و فرهنگی کاروان‌ها ارائه کرد.

جنگجو با اشاره به روند مراجعه متقاضیان برای انجام معاینات پزشکی گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده تا زمان برگزاری این نشست، ۱۰ هزار و ۱۱۶ نفر از متقاضیان حج همچنان برای انجام معاینات پزشکی مراجعه نکرده‌اند که این تعداد حدود ۱۴.۶ درصد از کل افراد معرفی‌شده را شامل می‌شود.

وی در تشریح آمار استانی افراد مراجعه‌نکرده افزود: استان تهران با یک هزار و ۷۳۰ نفر در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن استان اصفهان با یک هزار و ۳۱۴ نفر، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، مازندران، قم، یزد، البرز، همدان، کرمان، آذربایجان شرقی، لرستان، آذربایجان غربی، گلستان، سیستان و بلوچستان، سمنان، قزوین، مرکزی، کردستان، زنجان، گیلان و ... قرار دارند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به ضرورت پیگیری وضعیت متقاضیان در استان‌های مختلف، بر تعامل و همکاری مدیران حج و زیارت استان‌ها برای اطلاع‌رسانی و ترغیب افراد به مراجعه و تکمیل فرایند معاینات پزشکی تأکید کرد. همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹ نفر، کمترین تعداد متقاضی مراجعه‌نکرده را به خود اختصاص داده است.

جنگجو همچنین به مشکل ثبت اطلاعات برخی از متقاضیان در سامانه معاینات پزشکی اشاره کرد و افزود: تعدادی از زائران با وجود مراجعه و انجام معاینات، به دلیل ارسال‌نشدن اطلاعات و اسامی آنان از سوی سامانه‌های مربوط سازمان حج و زیارت، امکان ثبت نهایی نتایج معاینات‌شان را ندارند که رفع این مشکل نیازمند هماهنگی و پیگیری مشترک است.

وی از برگزاری کمیسیون‌های پزشکی در استان‌های مختلف خبر داد و گفت: این کمیسیون‌ها متناسب با تعداد متقاضیان و تخصص‌های مورد نیاز، به دو شیوه حضوری و برخط برگزار شده‌اند. کمیسیون پزشکی استان تهران نیز با حضور ۵۰ نفر از متقاضیان برگزار شده است.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت در ادامه به روند انجام معاینات عوامل اجرایی حج اشاره کرد و افزود: معاینات مدیران کاروان‌ها، معین‌ها و خادمان فرهنگی در سراسر کشور نیز در حال انجام است.

در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت ارائه تصویری جامع از وضعیت سلامت زائران و توانمندی جسمی آنان برای انجام مناسک حج تأکید شد تا نتایج معاینات پزشکی، مبنای برنامه‌ریزی‌های اجرایی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حج تمتع ۱۴۰۶ قرار گیرد.

همچنین اعضای کمیته سلامت حج و استادان و صاحب‌نظران حاضر، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای تخصصی خود را درباره وضعیت سلامت متقاضیان، میزان آمادگی جسمانی زائران برای انجام مناسک، نیازهای مراقبتی و ملاحظات مرتبط با مدیریت شرایط بحرانی مطرح کردند.

این نشست با هدف بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربیات پیشکسوتان و ایجاد هم‌افزایی میان سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی حج و زیارت، در راستای ارتقای سطح آمادگی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به زائران حج تمتع ۱۴۰۶ برگزار شد.