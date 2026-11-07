به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد تیم‌های عملیاتی معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در مهرماه اظهار کرد: در این مدت، ۶۴ تیم عملیاتی با مشارکت ۱۷۳ نیروی امدادی در حوادث مختلف حضور یافتند و خدمات امدادرسانی را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی با اشاره به سهم قابل توجه حوادث ترافیکی در مأموریت‌های امدادی افزود: از مجموع ۵۸ حادثه ثبت‌شده در این بازه زمانی، ۳۹ مورد مربوط به سوانح رانندگی در جاده‌های بین‌شهری بوده است که ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به ایمنی سفر و پرهیز از رفتارهای پرخطر در جاده‌ها را یادآور می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تأکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی برای پاسخگویی به حوادث احتمالی تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران این جمعیت با بهره‌مندی از آموزش‌های تخصصی و آمادگی عملیاتی، به‌صورت مستمر آماده حضور به‌موقع در صحنه حوادث و ارائه خدمات امدادی در سراسر استان هستند.

ایزدپناه در پایان با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی سامانه پاسخگویی هلال‌احمر خاطرنشان کرد: سامانه ۱۱۲ ندای امداد به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش‌های مردمی، پاسخگویی و پیگیری حوادث و درخواست‌های امدادی است.