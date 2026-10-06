به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت ۷۰۶ تیم عملیاتی در قالب عملیات‌های مختلف امدادی به کار گرفته شدند و در مجموع یک‌هزار و ۵۱ نیروی عملیاتی در حوادث مشارکت داشتند.

وی با اشاره به تنوع حوادث تحت پوشش جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: حوادث ترافیکی با ۱۵۹ مورد، بیشترین سهم را در میان حوادث ثبت‌شده داشته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: پس از حوادث ترافیکی، حوادث محیط‌های آبی با ۱۸ مورد، حوادث کوهستان با ۱۴ مورد، حوادث مفقودی با ۱۱ مورد و آتش‌سوزی با هفت مورد در رتبه‌های بعدی حوادث تحت پوشش نیروهای امدادی قرار داشته‌اند.

ایزدپناه بیان کرد: در جریان این حوادث، ۱۵۷ نفر از حادثه‌دیدگان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و ارزیابی‌های لازم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی همچنین از ارائه اقلام و خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۸۷۱ نفر از اقلام امدادی بهره‌مند شدند و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در کنار عملیات امداد و نجات، در تأمین نیازهای اولیه حادثه‌دیدگان نیز مشارکت کردند.

تقویت آمادگی برای پاسخ سریع به حوادث

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آمادگی عملیاتی و پاسخ سریع در حوادث اظهار کرد: حضور به‌موقع در صحنه و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای آموزش‌دیده و تجهیزات امدادی از مهم‌ترین اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر استان است.

ایزدپناه افزود: تلاش می‌کنیم با تقویت ظرفیت‌های عملیاتی، زمان رسیدن امدادگران به محل حادثه و کیفیت خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان را بهبود ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تکیه بر توان نیروهای عملیاتی، امدادگران و نجاتگران و با حضور مستمر در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان، آماده پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات امدادی به مردم و مسافران است.

بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر، حوادث ترافیکی همچنان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امدادی این جمعیت در استان محسوب می‌شود.