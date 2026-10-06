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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

حوادث ترافیکی در صدر مأموریت‌های امدادی هلال احمر بوشهر

حوادث ترافیکی در صدر مأموریت‌های امدادی هلال احمر بوشهر

بوشهر - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: نیروهای امدادی و عملیاتی این جمعیت در شش‌ماهه نخست امسال به ۵۵۴ حادثه در نقاط مختلف استان و محورهای مواصلاتی پاسخ داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت ۷۰۶ تیم عملیاتی در قالب عملیات‌های مختلف امدادی به کار گرفته شدند و در مجموع یک‌هزار و ۵۱ نیروی عملیاتی در حوادث مشارکت داشتند.

وی با اشاره به تنوع حوادث تحت پوشش جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: حوادث ترافیکی با ۱۵۹ مورد، بیشترین سهم را در میان حوادث ثبت‌شده داشته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: پس از حوادث ترافیکی، حوادث محیط‌های آبی با ۱۸ مورد، حوادث کوهستان با ۱۴ مورد، حوادث مفقودی با ۱۱ مورد و آتش‌سوزی با هفت مورد در رتبه‌های بعدی حوادث تحت پوشش نیروهای امدادی قرار داشته‌اند.

ایزدپناه بیان کرد: در جریان این حوادث، ۱۵۷ نفر از حادثه‌دیدگان پس از انجام اقدامات اولیه امدادی و ارزیابی‌های لازم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی همچنین از ارائه اقلام و خدمات امدادی به حادثه‌دیدگان خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۸۷۱ نفر از اقلام امدادی بهره‌مند شدند و تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در کنار عملیات امداد و نجات، در تأمین نیازهای اولیه حادثه‌دیدگان نیز مشارکت کردند.

تقویت آمادگی برای پاسخ سریع به حوادث

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تأکید بر اهمیت آمادگی عملیاتی و پاسخ سریع در حوادث اظهار کرد: حضور به‌موقع در صحنه و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای آموزش‌دیده و تجهیزات امدادی از مهم‌ترین اولویت‌های جمعیت هلال‌احمر استان است.

ایزدپناه افزود: تلاش می‌کنیم با تقویت ظرفیت‌های عملیاتی، زمان رسیدن امدادگران به محل حادثه و کیفیت خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان را بهبود ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر با تکیه بر توان نیروهای عملیاتی، امدادگران و نجاتگران و با حضور مستمر در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان، آماده پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات امدادی به مردم و مسافران است.

بر اساس گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر، حوادث ترافیکی همچنان یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های امدادی این جمعیت در استان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6969571

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