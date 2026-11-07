به گزارش خبرگزاری مهر، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه ای به خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داد که ولودیمیر زلنسکی با شنیدن گزارش‌ های متعدد درباره یک شکنجه‌گاه مخفی در نزدیکی کی‌یف، به‌شدت آشفته شد و واکنشی کاملا عصبانی از خود نشان داد.

میروشنیک گفت: ناآرامی‌ های اخیر در پتروپاولیوسکا بورشچاهیوکا به‌ وضوح نشان داد که این مسئله تا چه حد دردناک است. حضور فرمانده گارد ملی و مقامات دفتر ریاست‌ جمهوری در محل حادثه، آن هم تنها چند ساعت پس از یک اتفاق جزئی، ثابت می‌ کند که آن‌ ها به دستور مستقیم زلنسکی به آنجا اعزام شده بودند. زلنسکی واقعاً از کوره در رفته بود.

به گفته سفیر ماموریت‎های ویژه وزارت امور خارجه روسیه، زلنسکی از هجوم اطلاعاتی که می‌ توانست اعتبار اوکراین را خدشه‌ دار کند به‌ شدت نگران شده بود؛ آن هم دقیقاً در زمانی که بحث بر سر اختصاص بخش‌ های جدیدی از کمک‌ های مالی و تأمین تسلیحات بیشتر در جریان است.

وی سپس در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که این تسلیحات به دست چه کسانی می‌افتد و آیا واگذاری آن‌ ها اقدامی امن است؟ اگر اکثریت قریب به اتفاق مردم به‌اجبار بسیج شوند و سپس از طریق آزار و شکنجه به میدان نبرد کشانده شوند، این خود گویای بسیاری از مسائل است.