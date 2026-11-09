به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ۱۸ آبان ماه، ایستگاه دزپارت با ۱۲۱.۳ میلی‌متر بیشترین میزان بارش تجمعی را در سطح استان به خود اختصاص داده است.

پس از دزپارت، ایستگاه‌های ایذه با ۱۲۰.۷ و بهبهان با ۹۸.۴ میلی‌متر بیشترین بارش‌های پنج روز اخیر را ثبت کرده‌اند و کمترین بارش غیرصفر نیز با ۱.۴ میلی‌متر در آبادان گزارش شده است.

طی این مدت در سایر ایستگاه‌های استان از جمله حسینیه، آغاجاری، لالی، مسجدسلیمان، رامهرمز، هندیجان، امیدیه، صفی‌آباد دزفول، شوشتر، کشاورزی اهواز، گتوند، بندر ماهشهر، اهواز (فرودگاه)، هفتکل، شوش، رامشیر، هویزه، بستان و شادگان نیز بارش‌های متفاوتی ثبت شده است.