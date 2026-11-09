به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست، توسعه پایدار و امور فناوری و رئیس کمیته تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی در آخرین نشست هماهنگی پیش از برگزاری سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد(COP۳۱) که با حضور نمایندگان سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر میان اعضای هیئت جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش اثربخشی حضور کشور در این اجلاس تأکید کرد.

در این نشست، با اشاره به اهمیت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اجلاس، جمع‌بندی مواضع، تعیین اولویت‌ها و تقسیم وظایف میان اعضای هیئت به‌عنوان پیش‌نیازهای حضور هدفمند و مؤثر مورد توجه قرار گرفت.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، همچنین بر لزوم آگاهی کامل اعضای هیئت از مستندات، پیام‌های کلیدی و مسئولیت‌های خود در جلسات و گروه‌های کاری تأکید شد. هماهنگی مستمر، تبادل به‌موقع اطلاعات و هم‌افزایی میان اعضای تیم در طول برگزاری اجلاس، با تکیه بر تجربیات دوره‌های گذشته، از دیگر محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

سی ‌و یکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد (COP۳۱) از ۹ تا ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ به میزبانی ترکیه در شهر آنتالیا برگزار می‌شود.