اسماعیل رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری این اردو اظهار کرد: در جریان این برنامه، شرکت‌کنندگان از چند مجموعه شاخص قرآنی اصفهان که در سطح ملی شناخته‌شده هستند، بازدید کردند تا با ظرفیت‌ها، شیوه‌های آموزشی و تجربه‌های موفق این مراکز آشنا شوند.

وی افزود: نخستین مقصد این اردو مؤسسه دارالقرآن اهل‌بیت(ع) در خمینی‌شهر اصفهان بود؛ مجموعه‌ای که به‌عنوان یکی از موقوفات شاخص قرآنی آستان قدس رضوی فعالیت می‌کند و در حوزه‌های متنوع آموزشی، فرهنگی و خیریه برنامه دارد.

رضایی با تشریح فعالیت‌های این مجموعه گفت: دارالقرآن اهل‌بیت(ع) در ساختمانی چهارطبقه و با برخورداری از بیش از ۵۰ کلاس، دوره‌های آموزشی متنوعی را برای گروه‌های سنی مختلف برگزار می‌کند.

وی ادامه داد: آموزش حفظ، مفاهیم، ولایت، ترتیل، تجوید، روخوانی و روان‌خوانی قرآن کریم از جمله فعالیت‌های این مؤسسه است. همچنین مدرسه حفظ، فعالیت‌های خیریه و برنامه‌هایی مانند محافل و مراسم جزءخوانی قرآن کریم در این مجموعه برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین، دومین مقصد اردو را مؤسسه بیان اصفهان عنوان کرد و گفت: این مجموعه از مراکز فعال و شناخته‌شده در سطح ملی است که به‌صورت تخصصی در حوزه قرائت قرآن فعالیت می‌کند و شرکت‌کنندگان با شیوه آموزشی و تربیتی آن آشنا شدند.

وی افزود: بازدید از گلستان شهدا و مجموعه تاریخی تخت فولاد اصفهان نیز در برنامه این اردو قرار داشت. همچنین شرکت‌کنندگان روز جمعه از نمایشگاه «چراغ راهنما» بازدید کردند؛ نمایشگاهی با محور انسان‌شناسی که محتوایی هدفمند و آموزشی ارائه می‌کرد.

رضایی با تأکید بر اینکه هدف این سفر صرفاً بازدید نبوده است، اظهار کرد: تلاش کردیم نخبگان قرآنی استان با مشاهده الگوهای موفق، برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در قزوین ایده بگیرند و تجربه‌های قابل اجرا را به فضای آموزشی و فرهنگی استان منتقل کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از بازگشت از اردو، جلسه‌ای برای جمع‌بندی بازدیدها و ارائه راهکارها برگزار شد و تعدادی از پیشنهادها نیز به تصویب رسید که پیگیری اجرای آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره قرآن اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین، توسعه فضاهای آموزشی و تأمین و توانمندسازی مربیان را از جمله اولویت‌های شناسایی‌شده در این برنامه دانست و گفت: قرار است جمع‌بندی نهایی و پیشنهادهای ارائه‌شده در شورای توسعه قرآنی استان مطرح شود تا برای اجرای برنامه‌های اولویت‌دار تصمیم‌گیری شود.