آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با بارندگی‌های شدید روزهای اخیر و در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با آمادگی کامل در سطح شهر مستقر شدند و به حوادث ناشی از بارندگی امدادرسانی کردند.

وی افزود: بر اساس آمار نهایی، آتش‌نشانان کرمانشاه در مجموع به ۳۲ مورد حادثه مرتبط با بارندگی رسیدگی کردند که بخش عمده‌ای از این مأموریت‌ها مربوط به آب‌گرفتگی منازل و واحدهای تجاری بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با تشریح جزئیات این مأموریت‌ها تصریح کرد: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۱۹ مورد مربوط به آب‌گرفتگی منازل مسکونی، هفت مورد مربوط به واحدهای تجاری و دو مورد نیز مربوط به مراکز درمانی بوده است.

قادری ادامه داد: همچنین نیروهای عملیاتی سازمان به چهار دستگاه خودروی گرفتار در آب امدادرسانی کردند و اقدامات لازم برای خارج کردن آن‌ها از وضعیت حادثه انجام شد.

وی با اشاره به حضور به‌موقع آتش‌نشانان در محل حوادث و تلاش برای کاهش خسارات ناشی از بارندگی، گفت: نیروهای عملیاتی سازمان با بسیج امکانات و تجهیزات، نسبت به تخلیه آب از اماکن دچار آب‌گرفتگی و کمک‌رسانی به شهروندان اقدام کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان هنگام بارندگی‌های شدید تأکید کرد.