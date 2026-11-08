به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی موثقی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری بر ضرورت توجه به قرآن کریم اظهار کرد: قرآن کریم هم از منظر تعالیم دینی و هم در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی باید مورد توجه جدی مسئولان و متولیان فرهنگی قرار گیرد.

وی با اشاره به استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره ملی «مدهامتان» در استان همدان افزود: این اتفاق فرصتی بسیار ارزشمند برای ایجاد جریان سازی قرآنی در سطح استان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق از ظرفیت ایجاد شده به بهترین شکل استفاده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان با تاکید بر ضرورت تبدیل جشنواره «مدهامتان» به یک حرکت مستمر و جریان ساز تصریح کرد: این برنامه باید در مساجد، پایگاه‌ها و محلات گسترش یابد و به ویژه با تکیه بر ظرفیت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، زمینه حضور و مشارکت فعال نوجوانان در فعالیت‌های قرآنی بیش از گذشته فراهم شود.

آیت‌الله شعبانی موثقی با بیان اینکه تحقق اهداف این جشنواره نیازمند همراهی و حمایت مجموعه‌های فرهنگی است، گفت: متولیان فرهنگی باید از این حرکت حمایت کنند تا شاهد رویدادهای شایسته و اثرگذاری در حوزه قرآن کریم باشیم.

وی همچنین حضور فعالان، استادان، پیشکسوتان و نهادهای قرآنی استان در کنار این جشنواره را ظرفیتی مهم برای تقویت آن برشمرد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی و مشارکت همه جانبه زمینه گسترش فرهنگ قرآنی و تقویت این فعالیت‌ها در میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل نوجوان، بیش از پیش فراهم شود.