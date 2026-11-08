عبدالله امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد قرآنی «مدهامتان» در همدان اظهار کرد: جشنواره «مدهامتان» فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ قرآن و معارف اسلامی در میان نسل نوجوان و جوان است و می‌تواند نقش موثری در تقویت پیوند نسل جدید با مساجد و فعالیت‌های فرهنگی و دینی داشته باشد.

وی با اشاره به میزبانی استان همدان از دوره گذشته این مسابقات افزود: با توجه به برگزاری مطلوب و شایسته این رویداد و با درخواست استاندار همدان و موافقت رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور دبیرخانه دائمی جشنواره‌های «مدهامتان» در استان همدان مستقر شد که این موضوع مسئولیت و ظرفیت ارزشمندی برای استان به همراه دارد.

فرماندار همدان با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه بیان کرد: یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی تمسک به آموزه‌های قرآن کریم و گسترش فرهنگ قرآنی است و برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و مسابقات قرآنی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این فرهنگ را به شکلی اثرگذار در جامعه به ویژه در میان نوجوانان و جوانان ترویج کند.

وی ادامه داد: مسابقات «مدهامتان» با حضور نوجوانان و جوانان از سراسر کشور و در رشته‌هایی همچون قرائت قرآن کریم و حفظ برگزار می‌شود و در کنار بخش رقابتی زمینه آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با مفاهیم قرآنی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و دینی را فراهم می‌کند.

امیری با اشاره به نقش فعالیت‌های فرهنگی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: آموزش مهارت‌های زندگی از جمله مهارت نه گفتن، قاطعیت، انتخاب دوست مناسب و مهارت‌های مرتبط با نشاط و سلامت اجتماعی از مولفه‌های مهم پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و معرفی و تقویت فعالیت‌های جایگزین و سالم برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان اهمیت فراوانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که به نوجوانان توصیه می‌کنیم از رفتارهای پرخطر مانند مصرف دخانیات و مواد مخدر دوری کنند، باید در کنار این توصیه‌ها مسیرهای جایگزین و جذابی نیز پیش روی آنها قرار دهیم و فعالیت‌هایی همچون ورزش، کتاب‌خوانی، حضور در فرهنگسراها و مشارکت در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از این قبیل است.

فرماندار همدان با تاکید بر جایگاه مسجد در این زمینه گفت: یکی از فعالیت‌های جایگزین و اثربخش سوق دادن نوجوانان و جوانان به سمت فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی مساجد است و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌هایی نظیر مسابقات «مدهامتان» می‌توانند زمینه حضور فعال‌تر نسل جوان در مساجد را فراهم کنند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب درباره تبدیل هر مسجد به یک پایگاه فرهنگی و اجتماعی بیان کرد: مسجد می‌تواند علاوه بر کارکرد عبادی به پایگاهی برای تربیت، آموزش، نشاط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود و تمسک به قرآن کریم و ترویج فرهنگ قرآنی در میان نسل نوجوان و جوان یکی از مسیرهای مهم تحقق این هدف است.