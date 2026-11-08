به گزارش خبرگزاری مهر، حمید نیلی احمد آبادی ظهر یکشنبه در حاشیه برگزاری مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» و در جریان رقابت‌های بخش خواهران اظهار کرد: این دوره از مسابقات با رویکردی برگزار می‌شود که از سال گذشته آغاز شده و در روند اجرا نیز تغییراتی با هدف ارتقای سطح کیفی رقابت‌ها اعمال شده است.

وی با اشاره به رقابت شرکت کنندگان در چهار رده سنی افزود: مسابقات در ۲ بخش خواهران و برادران و در رده‌های سنی زیر ۱۸ سال و رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به آسیب شناسی هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» گفت: یکی از موارد مطرح شده در ارزیابی دوره گذشته تفاوت در کیفیت اجراها بود به همین دلیل برای رفع این مشکل و افزایش دقت در ارزیابی‌ها مرحله نیمه‌نهایی به ساختار مسابقات افزوده شد.

وی ادامه داد: در مرحله نیمه‌نهایی عملکرد شرکت‌کنندگان و گروه‌ها از سوی داوران بررسی شد و افرادی که امتیاز ۷۰ یا بالاتر کسب کردند، به مرحله نهایی راه یافتند و این اقدام با هدف ایجاد رقابتی منسجم‌تر و نزدیک‌تر از نظر سطح کیفی اجراها انجام شد.

نیلی احمد آبادی با اشاره به توجه برگزارکنندگان به ظرفیت‌های قرآنی استان میزبان اظهار کرد: امسال نشستی با فعالان قرآنی استان همدان برگزار شد تا زمینه معرفی و پاسداشت مفاخر قرآنی این استان فراهم شود. در همین راستا تجلیل از یکی از مفاخر قرآنی همدان و یک چهره ملی در برنامه‌های این دوره پیش‌بینی شده است.

وی درباره انتخاب همدان به عنوان میزبان مرحله کشوری این دوره نیز گفت: با توجه به میزبانی موفق استان در دوره گذشته و درخواست و حمایت امام جمعه، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و مجموعه شهرداری همدان مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات در همدان برگزار شد.

معاون فرهنگی و هنری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به ارزیابی مثبت از میزبانی سال گذشته همدان افزود: دبیرخانه هماهنگی مسابقات قرآن کشور همدان را یکی از برترین نهادها و برگزارکنندگان مسابقات معرفی کرد که بخش مهمی از این موفقیت به میزبانی مطلوب استان بازمی‌گشت.

وی در پایان با ابراز رضایت از سطح کیفی رقابت‌های امسال گفت: برگزاری مرحله نیمه‌نهایی نقش موثری در نزدیک‌تر شدن سطح رقابت‌ها داشته است و امیدواریم این تغییرات در دوره‌های آینده نیز به ارتقای کیفیت مسابقات کمک کند.