به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم سعیدی شکوه با اشاره به برگزاری مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در استان همدان اظهار کرد: مسابقات قرآنی «مدهامتان» فرصتی در راستای ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر نسل جوان با مفاهیم قرآنی است.

وی ادامه داد: این مسابقات همچنین موجبات ایجاد انگیزه برای مدیران موسسات قرآنی، مدیران کانون‌های مساجد و فعالان این عرصه را فراهم می‌کند تا جوانان و نوجوانان را بیش از پیش به سمت فرهنگ قرآنی تشویق کرده و در راستای رشد، شکوفایی استعدادها و پرورش نخبگان قرآنی در استان همدان گام بردارند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات «مدهامتان» یک رویداد مهم قرآنی است، افزود: این مسابقات می‌توانند بهترین ظرفیت برای ترویج فرهنگ قرآنی و اسلامی باشند چرا که هرچقدر انس با قرآن و محافل قرآنی بیشتر شود، زمینه تحقق و شکل‌گیری فرهنگ قرآنی در جامعه نیز بیشتر خواهد شد.

مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه جاری در همدان پایتخت تاریخ و تمدن ایران برگزار می‌شود.