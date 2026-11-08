به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر یاقوتی اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حادثه منجر به فوت در یک ساختمان در حال احداث به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، مأموران کلانتری شاندیز به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران و بررسی‌های اولیه، مردی ۲۰ ساله هنگام انجام عملیات نصب سقف و اجرای سوله، از ارتفاع سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز خاطرنشان کرد: در این خصوص با هماهنگی مرجع قضایی، اقدامات قانونی لازم انجام شده و بررسی ابعاد حادثه در دستور کار قرار گرفته است.