به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده با اشاره به جزئیات این خبر، اظهار کرد: حادثه آتش سوزی منزل مسکونی به سامانه ۱۲۵ مشهد گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی با ۲ دستگاه خودروی آتش‌نشانی از ایستگاه ۳۴ در محل حادثه حاضر شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با اشاره به خسارت مالی گسترده به دو زوج جوان در پی آتش سوزی، افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، این واحد مسکونی در اختیار زوج جوانی که تنها ۸ ماه از آغاز زندگی مشترکشان می‌گذشت، بوده است. مالک منزل عصر روز گذشته از خانه خارج و هنگامی که ساعت ۲۲:۵۵ به خانه بازگشت، با حجم عظیمی از آتش و دود مواجه شده است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد از لوازم و اثاثیه این منزل کاملا در آتش سوخته و از بین رفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته و کسی در ساختمان نبوده که نیاز به امدادرسانی داشته باشد، گفت: همکاران آتش‌نشان با سرعت عمل بالا، ضمن مهار کامل حریق، از سرایت آتش به واحدهای مجاور جلوگیری کردند. علت دقیق وقوع این آتش‌سوزی توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.