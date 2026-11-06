به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده اظهار کرد: ظهر جمعه وقوع حریق در یک منزل مسکونی واقع در مهدی‌آباد، خیابان اردلان، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۴۱ به محل حادثه اعزام شدند.

فرخنده با بیان اینکه این حریق در زمان گسترش اعلام شده و زمان زیادی از آغاز آن گذشته بود، افزود: در این حادثه دو نفر در داخل منزل محبوس شده بودند که آتش‌نشانان همزمان با عملیات اطفای حریق و ایمن‌سازی، عملیات نجات افراد محبوس را نیز در دستور کار قرار دادند.

وی با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: متأسفانه این حادثه یک نفر فوتی و یک نفر مصدوم بر جا گذاشت.