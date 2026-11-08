به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سمیعی پیش از ظهر یکشنبه در یادواره شهید مدافع حرم و امنیت مجید یوسفی در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) کوی امام بندرکیاشهر بابیان اینکه اگر برای کسی حال خوشی دست دهد و ارتباط با شهید بزرگوار حاصل شود، این توفیق الهی است، اظهار کرد:خانواده‌های شهدا بر اساس انتصابی که به شهدا دارند، مورد نگاه ویژه خداوند قرار می‌گیرند و باید قدردان این توفیق باشند.

امام جماعت کوی امام بندر کیاشهر با اشاره به حدیثی درباره جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: این حدیث اهمیت مسئله را نشان می‌دهد و شعر خوانده‌شده درباره حضرت زهرا (س) نیز برداشتی از همین حدیث شریف است؛ شکر خدا که ما شیعیان امیرالمومنین (ع) هستیم و در چنین محفلی در کنار خانواده‌های شهدا قرار داریم.

شهدا با ایثار خود فرهنگ مقاومت را زنده نگه داشتند

وی ریشه جایگاه شهدا را را در فرهنگ اسلامی و سیره پیامبر (ص) دانست و گفت: در فرهنگ شهادت، بدن شهید با عزت تشییع و تشریح می‌شود و زنجیره‌هایی انسانی شکل می‌گیرد، چون دین ما جنگ را با فرهنگ و اخلاق پیوند داده و برای جنگ نیز اصولی تعیین کرده است.

حجت‌الاسلام سمعیی با تاکید به اینکه شناخت دشمن زمان رسالت امروز است ،ادامه داد: جنگ کنونی سخت‌ترین و پیچیده‌ترین جنگ تاریخ ایران است و باید شمر و یزید زمان را شناخت.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی و شناختی افزود:: رئیس فرمانده ناتو اعلام کرد پنج هزار پرواز برای حمله به ایران ارسال شده است؛ این نشان می‌دهد جنگ امروز فقط نظامی نیست و ابعاد پیچیده‌ تری دارد.

امام جماعت کوی امام بندر کیاشهر از جنگ خیبر و رویارویی جبهه مسلمانان با یهود گفت و تصریح کرد رهبر انقلاب بارها فرموده‌اند جنگ ما با اسرائیل جنگ موجودیتی است؛ یعنی آن‌ها می‌خواهند ما نباشیم و ما باید کاری کنیم که وجود آن‌ها از بین برود.

وی با اشاره به نتیجه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه گفت: مردم ایران با مقاومت و تلاش نیروهای مسلح و مدیریت و رهبری رهبر معظم انقلاب پایگاه های آمریکا با خاک یکسان شد و آن‌ها شکست را پذیرفتند.

حجت‌الاسلام سمیعی از ارتباط آمریکا و اسرائیل و اعتراف وزیر جنگ آمریکا به «جنگ موجودیتی» گفت و اظهار کرد:ایران امروز در جایگاه ایستادگی در برابر این جبهه قرار دارد و کل دنیا به این مقاومت افتخار می‌کند.

وی با استناد به روایات آخرالزمان، افزود: جبهه ایران است که مقدمات ظهور امام زمان (عج) را فراهم می‌کند.

امام جماعت کوی امام بندر کیاشهر با قدردانی از صبوری و ایثار خانواده شهید یوسفی و گمنامی برخی شهدا مانند شهید عقیله خلیل زاده در لاهیجان گفت: شهدا با گذشتن از داشته ها پرچم مقاومت رو برافراشتند.

وی با تاکید به نقش مردم در مقاومت و پیروزی ایران اسلامی،افزود: مردم در صحنه خیابان مجاهدینی هستند که در کنار نیروهای مسلح در این مدت مقاومت را زنده نگه داشتند.

حجت‌الاسلام سمیعی با اشاره به با نقل قول شهید رجایی که «اگر یک قرص نان داشته باشیم، آن را تقسیم می‌کنیم ولی منت اجنبی را نمی کشیم» اظهار کرد:انقلاب ما تضمین‌شده به خون شهداست و پیروزی جبهه حق بر باطل را به زودی جشن خواهیم گرفت.

شهید مجید یوسفی بسیجی مدافع حرم متولد ۱۳۵۷ اهل آستانه اشرفیه در۳ مرحله به عنوان بسیجی از لشکر ۱۶ قدس گیلان به سوریه اعزام شد که سرانجام در ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در اغتشاشات شهر بندر کیاشهر به شهادت رسید.