به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال از پیکر مطهر یک شهید گمنام، ظهر یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، در دبیرستان دخترانه حضرت زینب(س) این شهر برگزار شد.

در این آیین معنوی، دانش‌آموزان و فرهنگیان دبیرستان با حضور در مراسم استقبال از شهید گمنام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

حضور پیکر مطهر شهید گمنام در فضای این مدرسه، حال‌وهوایی معنوی به مراسم بخشید و فرصتی برای دانش‌آموزان فراهم کرد تا با فرهنگ ایثار، فداکاری و شهادت پیوندی دوباره برقرار کنند.