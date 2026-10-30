به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام نصرت امیدی در خطبه‌های نماز جمعه بندر کیاشهر، با گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز بویژه شهید محمدحسین فهمیده،با بیان اینکه شهید فهمیده الگوی ایثار و ایستادگی برای نسل جوان است اظهار کرد: شهید فهمیده با وجود اینکه تنها دوازده سال داشت، در راه دفاع از وطن به الگویی ماندگار تبدیل شد.

امام جمعه بندر کیاشهر با اشاره به روایت‌هایی درباره حضور فهمیده در جنگ گفت: شهید فهمیده حتی پس از قطع شدن دستش اصرار داشت به مقدمات جنگ بازگردد تا برای صلح، از موضع قدرت عمل شود.

وی با بیان اینکه باید روحیه ایثار و مقاومت را در میان نسل‌های جدید، از جمله نسل جدید گسترش داد، افزود: فرهنگ بسیجی و انقلابی باید برای حفظ اسلام و کشور در نسل‌های آینده نهادینه شود.

حجت‌الاسلام امیدی شهید فهمیده را از اسطوره‌های بی‌مانند ملت ایران توصیف کرد و گفت: شهید فهمیده از لحاظ معنوی به کمال رسید و از سوی امام (ره)مورد تأیید قرار گرفت.

وی با اشاره به نهج‌البلاغه، قلب‌های آکنده از ایمان را پذیرای حق دانست و خواستار اقدامات جدی و مستمر آموزش و پرورش در زمینه‌هایی دینی، معرفتی و انقلابی شد.

ایران در برابر هر تهدیدی مقتدرانه پاسخ می‌دهد

امام جمعه بندر کیاشهر با اشاره به تحولات منطقه و تهدیدهای نظامی علیه ایران گفت: جمهوری اسلامی در برابر هر تهدیدی مقتدرانه پاسخ می‌دهد.

وی از تقابل ایران با قدرت‌های جهانی گفت و اظهار کرد: دکترین نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در تقابل با ایران، ماهیتی تغییرپذیر دارد.

حجت‌الاسلام امیدی تصریح کرد:اگر آمریکا اقدام نظامی تازه‌ای علیه ایران آغاز کند، ایران اسلامی ملاحظات مربوط به جنگ‌های کوتاه‌مدت را کنار خواهد گذاشت.

وی ادامه داد:در چنین شرایطی هدف قرار گرفتن فرودگاه‌ها، خطوط لوله و اهداف غیرنظامی در کشورهای منطقه پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه اگر دشمن وارد نبردهای غیرمتعارف شود با ایران ، ایران با همان شیوه و با اقتدار پاسخ خواهد داد.

پیام امید«جنگ رمضان» به کشورهای منطقه

حجت‌الاسلام امیدی جنگ اخیر، موسوم به «جنگ رمضان»، را نقطه عطفی در تاریخ نبرد ایران و آمریکا خواند و گفت: طرف مقابل قصد داشت نظام اسلامی را از بین ببرد و ایران را تجزیه کند، اما با هدایت الهی، مدیریت رهبری و ایستادگی مردم شکست خورد.

وی از جمله دستاوردهای این جنگ را ورود مستقیم و رسمی آمریکا به نبرد با ایران و شکست آن، و رویارویی دو قدرت اتمی، آمریکا و رژیم صهیونیستی، با ایرانِ غیراتمی با پیروزی ایران، برشمرد.

امام جمعه بندر کیاشهر با اشاره به اینکه نخستین بار منافع آمریکا و پایگاه های نظامی‌اش در منطقه هدف حمله مستقیم قرار گرفت، اظهار کرد: ایستادگی ایران در برابر آمریکا با وجود تحریم‌ها و نقش ایران در تنگه هرمز و مدیریت جریان انرژی را از دیگر دستاوردهای جنگ رمضان است.

وی با اشاره به تلاش برخی کشورهای منطقه برای ایجاد پیمان‌های دفاعی، از جمله پیمان مکه، گفت: امنیت غرب آسیا تنها با مدیریت و رهبری ایران تأمین می‌شود و اقداماتی که با هدف فاصله گرفتن از ایران انجام می‌شود، به بی‌ثباتی و استیصال این کشورها می‌انجامد.

حجت‌الاسلام امیدی با بیان اینکه ایران از نظر معنوی قدرت اول و از نظر مادی، به دلیل شرایط خاص، از قدرت‌های برتر جهان است، افزود: تعامل کشورهای منطقه با ایران برای حفظ امنیت و زیرساخت هایشان به سود آن‌هاست؛ اما استفاده از توانایی‌های ایران علیه منافع کشور، با پاسخ سخت روبه‌رو خواهد شد.

وی انسجام ملی ایران تحت نظر رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)را عامل ایستادگی ملت در برابر توطئه‌ها دانست و گفت: این جنگ، فرآیندی و ادامه‌دار است؛ ایران به دنبال جنگ نیست، اما آمادگی کامل دارد.

امام جمعه بندر کیاشهر با بیان اینکه تلاش دشمن برای از بین بردن مقاومت در منطقه نتیجه معکوس داشته و جایگاه ایران را ارتقا داده است، گفت:این جنگ در نهایت یا به خروج آمریکا از منطقه می‌انجامد یا رژیم صهیونیستی را از صفحه روزگار محو خواهد کرد.