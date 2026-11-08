به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی محمدی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری مرحله کشوری هجدهمین دوره جشنواره قرآنی مدهامتان گفت: مشارکت نوجوانان در این رقابت‌ها می‌تواند پیوند آنان را با قرآن و آموزه‌های دینی تقویت کند و فرصت مناسبی برای پرورش فضایل اخلاقی فراهم آورد.

محمدی، استاد فرهنگ و معارف قرآن و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تقوا، صداقت، تواضع، مسئولیت‌پذیری و ایثار را از جمله ارزش‌هایی دانست که فعالیت‌های قرآنی می‌تواند در تقویت آن‌ها نقش داشته باشد.

وی افزود: حضور در این برنامه‌ها علاوه بر بهره‌مندی از آموزه‌های دینی، به افزایش خودباوری و اعتمادبه‌نفس نوجوانان کمک می‌کند و زمینه آرامش روانی و مشارکت فعال‌تر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌آورد.

استاد فرهنگ و معارف قرآن با بیان اینکه نتیجه مسابقه نباید تنها معیار سنجش موفقیت شرکت‌کنندگان باشد، اظهار کرد: رقابت‌ها باید به شکلی برگزار شوند که متسابقان، فارغ از رتبه‌ای که به دست می‌آورند، آن را فرصتی برای یادگیری و حرکت در مسیر رشد معنوی و اخلاقی بدانند.

رقابت باید به رشد متسابقان بینجامد

محمدی تربیت مربیان و داوران آگاه و متعهد را از ضرورت‌های تقویت وجه تربیتی جشنواره دانست و گفت: در کنار سنجش توانایی‌های فنی شرکت‌کنندگان، باید به ابعاد اخلاقی و معنوی نیز توجه شود.

وی الگوسازی از قاریان و حافظانی را که در کنار توانمندی قرآنی از فضایل اخلاقی برخوردارند، در ایجاد فضای تربیتی مؤثر دانست و بر لزوم همراهی این الگوها با برنامه‌های جشنواره تأکید کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مسجد را محیطی مهم برای آموزش قرآن و تقویت باورهای دینی نوجوانان توصیف کرد و افزود: مسجد باید در کنار فعالیت‌های عبادی، زمینه‌ساز پرورش اخلاق اجتماعی و حضور مسئولانه نسل جوان در جامعه باشد.

به گفته وی، احیای نقش تربیتی مساجد و تقویت کانون‌های فرهنگی هنری می‌تواند در افزایش مسئولیت‌پذیری نوجوانان و کاهش برخی آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی اثرگذار باشد.

مسجد باید پایگاه تربیت نوجوانان باشد

محمدی بر ضرورت پیگیری فعالیت‌های قرآنی پس از پایان رقابت‌ها تأکید کرد و گفت: دوره‌های تکمیلی حفظ، قرائت و تفسیر می‌تواند زمینه ادامه ارتباط نوجوانان با فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند.

وی ایجاد شبکه ارتباطی میان شرکت‌کنندگان و مربیان و حمایت از استعدادهای قرآنی را از دیگر راهکارهای تداوم این مسیر برشمرد و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و رسانه را نیز در این زمینه دارای اهمیت دانست.

استاد فرهنگ و معارف قرآن با تأکید بر نقش نهادهای فرهنگی و قرآنی در پشتیبانی از چنین برنامه‌هایی اظهار کرد: توانمندسازی مربیان، حمایت از فعالیت‌های قرآنی مساجد و تولید محتوای جذاب و متناسب با نسل نوجوان باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی همچنین فراهم کردن فضا برای پرسشگری و گفت‌وگوی دینی را ضروری دانست و گفت: با استمرار این حمایت‌ها، مدهامتان می‌تواند از یک رقابت مقطعی فراتر رود و در خدمت تربیت نسل قرآنی قرار گیرد.

مرحله کشوری هجدهمین دوره جشنواره قرآنی

مدهامتان از ۱۶ آبان و به مدت سه روز در حال برگزاری است و ۴۰ گروه راه‌یافته به مرحله نهایی، توانمندی‌های خود را در رشته‌های گوناگون قرآنی ارائه می‌کنند.

در این دوره بیش از ۱۶ هزار نفر در قالب یک‌هزار و ۸۳۷ تیم در چهار بخش خواهران زیر ۱۸ سال، خواهران ۱۸ تا ۳۵ سال، برادران زیر ۱۸ سال و برادران ۱۸ تا ۳۵ سال در مراحل مختلف جشنواره حضور داشتند و از هر بخش ۱۰ تیم به مرحله نهایی راه یافتند.

شمار شرکت‌کنندگان در این دوره نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که از گسترش حضور گروه‌های قرآنی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این رویداد حکایت دارد.