نرجس قربانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: طی شش ماهه نخست سال جاری ۵۲۵ فقره وام فرزندآوری به ارزش ۴۷۰ میلیارد ریال از سوی بانک‌ در شهرستان کاشان به متقاضیان پرداخت شد.

وی ابراز کرد: در نیمه نخست سال جاری، شعب بانک تجارت با پرداخت ۲۳۰ فقره وام به مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال، بیشترین میزان پرداخت این تسهیلات را در میان بانک‌های شهرستان به خود اختصاص داده‌اند.

مسئول امور بانوان فرمانداری کاشان تصریح کرد: در همین مدت، بانک ملت ۱۸۲ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۵۸ میلیارد ریال، بانک سپه ۴۴ فقره به مبلغ ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، بانک رفاه کارگران ۴۱ فقره به مبلغ ۳۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال و بانک مسکن ۱۰ فقره به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال پرداخت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین شعب بانک توسعه تعاون مرکزی و مدخل به‌ترتیب ۸ و ۱۰ فقره تسهیلات فرزندآوری به مبالغ سه میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال و هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال پرداخت کرده‌اند.

قربانیان با مقایسه عملکرد بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ گفت: تعداد تسهیلات پرداختی از ۴۲۱ فقره در نیمه نخست سال گذشته به ۵۲۵ فقره در مدت مشابه سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۱۰۴ فقره‌ای پرداخت‌هاست.

وی با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳۸۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون ریال بوده است، افزود: این رقم در نیمه نخست سال جاری به ۴۷۰ میلیارد و ۲۹۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

مسئول امور بانوان فرمانداری کاشان همچنین با اشاره به آمار متقاضیان در صف انتظار دریافت تسهیلات گفت: بر اساس گزارش ثبت‌شده، ۷۱ نفر در شعبه بانک سپه در انتظار دریافت وام فرزندآوری هستند.

وی با تأکید بر اهمیت تسهیل پرداخت تسهیلات حمایتی به خانواده‌ها، خواستار توجه بانک‌های عامل به روند رسیدگی به درخواست متقاضیان و تسریع در پرداخت وام‌های فرزندآوری شد.