اعطای بیش از ۳۳ هزار میلیارد ریال توسط بانک سپه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، این بانک، به‌منظور اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی از تاریخ ابلاغ این طرح در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه سال جاری بیش از ۴۲۴ هزار فقره پرونده، معادل یکصد و ۲۱ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال به ۵۶ هزار و ۳۴۷ فقره پرونده در مهرماه اختصاص یافته است.

بانک سپه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در مهرماه را با کارمزد ۴ درصد به ۷ هزار و ۶۱۹ پرونده اختصاص داده تا همچنان در زمره بانک‌های برتر کشور در پرداخت این نوع تسهیلات باشد.

بانک سپه در حوزه تسهیلات فرزندآوری برای ۴ هزار و ۳۹۴ فقره پرونده طی مهرماه سال جاری، معادل یکهزار و ۸۱۵ میلیارد ریال پرداخت کرده است.

اختصاص یک هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال به ۲ هزار و ۴۹ فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و نیز اختصاص ۷۴۲ میلیارد ریال به ۸۴۲ فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی مددجویان بهزیستی، از دیگر اقدامات حمایتی بانک سپه به‌منظور رفع نیازهای تسهیلاتی خرد مشتریان می‌باشد.

تسهیلات کمک ودیعه مسکن در مهرماه نیز براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در بانک سپه به بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده‌ای که از شرایط دریافت آن برخوردار بودند، به مبلغ ۲ هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.

لازم به ذکر است، این بانک در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۱ مجموعاً برای ۴۶۶ هزار و ۷۱۵ فقره پرونده تسهیلاتی، ۱۸۸ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال اختصاص داده است که جزئیات آن به شرح ذیل می‌باشد؛

برای تعداد ۳۶۸ هزار و ۴۲۵ فقره پرونده تسهیلات بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال، مبلغ ۱۰۴ هزار و ۶۵۵ میلیارد ریال

برای ۴۰ هزار و ۳۹ فقره پرونده تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، مبلغ ۵۵ هزار و ۶۶۷ میلیارد ریال

برای ۴۱ هزار و ۱۹۰ فقره پرونده قرض‌الحسنه فرزندآوری، مبلغ ۱۶ هزار و ۷۶۸ میلیارد ریال

برای ۶ هزار و ۵۲۵ فقره پرونده تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد، مبلغ ۵ هزار و ۴۴۷ میلیارد ریال

برای یکهزار و ۶۰۴ فقره پرونده تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی سازمان بهزیستی، مبلغ یکهزار و ۳۴۸ میلیارد ریال

برای ۸ هزار و ۹۳۲ فقره پرونده تسهیلات کمک ودیعه مسکن، مبلغ ۴ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال