خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی

منبع تکذیبیه: مجلس

*سرعت تکذیب: سه ساعت

-بیانیه سنتکام درباره حمله به قشم و سیریک در شب گذشته

منبع تکذیبیه: رسانه‌ها

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-حمله سایبری به شبکه برق پایتخت

منبع تکذیبیه: سخنگوی صنعت برق

*سرعت تکذیب: یک ساعت

-انتشار تصاویر و خبرهایی غیر مستند از غرق شدن برخی افراد در رودخانه‌های تهران و محدوده بلوار ابوذر

منبع تکذیبیه آتش نشانی

*سرعت انتشار: ۱۰ ساعت

-انتشار تصاویری غیر مستند از آبگرفتگی مترو تهران

منبع تکذیبیه: شهرداری تهران

*سرعت تکذیب: پنج ساعت

-ممنوعیت واردات خودرو و ثبت سفارش

منبع تکذیبیه: وزارت سمت

*سرعت تکذیب: یک روز

-نارضایتی و فرار علیرضابیرانوند از پادگان

منبع تکذیبیه: باشگاه فجرسپاسی

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-تسلط حزب‌الله عراق بر قراردادهای فرودگاهی

منبع تکذیبیه حزب الله عراق

*سرعت تکذیب یک روز