خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی
منبع تکذیبیه: مجلس
*سرعت تکذیب: سه ساعت
-بیانیه سنتکام درباره حمله به قشم و سیریک در شب گذشته
منبع تکذیبیه: رسانهها
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-حمله سایبری به شبکه برق پایتخت
منبع تکذیبیه: سخنگوی صنعت برق
*سرعت تکذیب: یک ساعت
-انتشار تصاویر و خبرهایی غیر مستند از غرق شدن برخی افراد در رودخانههای تهران و محدوده بلوار ابوذر
منبع تکذیبیه آتش نشانی
*سرعت انتشار: ۱۰ ساعت
-انتشار تصاویری غیر مستند از آبگرفتگی مترو تهران
منبع تکذیبیه: شهرداری تهران
*سرعت تکذیب: پنج ساعت
-ممنوعیت واردات خودرو و ثبت سفارش
منبع تکذیبیه: وزارت سمت
*سرعت تکذیب: یک روز
-نارضایتی و فرار علیرضابیرانوند از پادگان
منبع تکذیبیه: باشگاه فجرسپاسی
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-تسلط حزبالله عراق بر قراردادهای فرودگاهی
منبع تکذیبیه حزب الله عراق
*سرعت تکذیب یک روز
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