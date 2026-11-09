به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: ثبت‌نام بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن کریم از ۱۱ شهریور تا ۱۹ مهرماه از طریق سامانه حمد انجام شد و علاقه‌مندان بدون محدودیت سنی و در دو بخش خواهران و برادران امکان شرکت در این آزمون را داشتند.

وی با اشاره به استقبال داوطلبان از رشته‌های مختلف قرآنی افزود: از مجموع ۹۸۸ ثبت‌نام انجام‌شده، ۲۹۲ نفر در رشته حفظ و مفاهیم سوره فتح، ۴۳۲ نفر در رشته حفظ و مفاهیم قرآن کریم، ۲۲۱ نفر در بخش معارف اهل بیت (ع) و ۴۳ نفر در رشته فصل تعالی نام‌نویسی کرده‌اند.

۵۰۳ داوطلب در آزمون کتبی شرکت می‌کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با تشریح وضعیت داوطلبان از نظر شیوه برگزاری آزمون بیان کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۵۰۳ نفر در بخش کتبی و ۱۰۸ نفر در بخش شفاهی شرکت خواهند کرد.

دریایی ادامه داد: در گروه سنی بالای ۱۲ سال، ۳۹۵ نفر شامل ۳۱۰ بانوی و ۸۵ داوطلب مرد در آزمون کتبی حضور می‌یابند و در گروه سنی زیر ۱۲ سال نیز ۱۰۸ نفر شامل ۷۹ دختر و ۲۹ پسر در آزمون شفاهی شرکت می‌کنند.

رقابت قرآنی در چهار محور تخصصی

وی درباره محورهای محتوایی این دوره از آزمون گفت: شرکت‌کنندگان در چهار محور حفظ و مفاهیم سوره فتح، حفظ و مفاهیم قرآن کریم، معارف قرآن و اهل بیت (ع) و مهارت‌های تبلیغی و ترویجی به رقابت می‌پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان افزود: بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم از یک تا ۳۰ جزء را شامل می‌شود و حفظ و مفاهیم سوره‌های واقعه، یس، جمعه، ملک، الرحمن و فتح نیز در این بخش پیش‌بینی شده است.

دریایی با اشاره به تنوع رشته‌های بخش معارف قرآن و اهل بیت (ع) عنوان کرد: این بخش به‌صورت الکترونیکی و در هفت رشته از جمله اندیشه قرآنی رهبر شهید، زندگی با آیه‌ها، تدبر در قرآن، حفظ و مفاهیم نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و معارف مهدوی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: محور مهارت‌های تبلیغی و ترویجی با عنوان فصل تعالی نیز موضوعاتی همچون قرآن و هوش مصنوعی، کنشگری قرآنی در فضای مجازی، قصه‌گویی، داستان‌نویسی قرآنی و تولید محتوای چندرسانه‌ای را در بر می‌گیرد.

شش حوزه امتحانی میزبان داوطلبان کردستانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به زمان و مکان برگزاری آزمون کتبی گفت: این آزمون ۲۸ آبان‌ماه رأس ساعت ۹ صبح همزمان با سراسر کشور در شش حوزه امتحانی استان برگزار خواهد شد.

به گفته دریایی، حوزه‌های امتحانی شامل هنرستان دخترانه هنرهای زیبای سنندج در خیابان پاسداران روبه‌روی دانشگاه کردستان با ۲۱۰ داوطلب، دانشگاه پیام نور مریوان با ۶۰ داوطلب، هنرستان کاردانش کامیاران با ۴۴ داوطلب، مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز با ۳۱ داوطلب، مجتمع فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی دیواندره با ۲۵ داوطلب و کانون شهید مطهری قروه با ۲۵ داوطلب است.

وی در پایان، تقویت انس عمومی با قرآن کریم، هدایت و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی مؤسسات قرآنی، ارزیابی عملکرد مراکز مردمی، ایجاد انگیزه به‌ویژه در میان جوانان و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی نوجوانان را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این آزمون برشمرد.