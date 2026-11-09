به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برگشت خوردن چک همیشه به معنای امکان شکایت کیفری نیست و انتخاب روش وصول به وضعیت سند، علت برگشت و مدارک معامله بستگی دارد. در این مطلب، اقدامات اولیه پس از برگشت چک، شرایط درخواست اجراییه، مهلت شکایت کیفری، مدارک لازم و تفاوت چک صیادی ثبت نشده را بررسی می کنیم. همچنین با مراجع استعلام وضعیت وکیل، معیارهای انتخاب وکیل در شیراز و نقش سرای وکلا در معرفی و مقایسه وکلا آشنا می شوید تا مسیر پیگیری طلب را آگاهانه تر انتخاب کنید.

برگشت خوردن چک می تواند برنامه مالی خانواده یا گردش سرمایه کسب و کار را مختل کند. برای چک برگشتی چه باید کرد؟ پاسخ به وضعیت چک، علت برگشت، مدارک معامله و امکان شناسایی اموال بدهکار بستگی دارد. دریافت گواهی عدم پرداخت و شناخت تفاوت اجراییه، دعوای حقوقی و شکایت کیفری کمک می کند مسیر مناسب را انتخاب کنید.

اولین اقدام بعد از برگشت خوردن چک چیست؟

اگر بانک وجه چک را پرداخت نمی کند، علت را مشخص کنید. کمبود موجودی، مغایرت امضا و دستور عدم پرداخت، وضعیت های یکسانی نیستند. برای چکی که مشمول قانون صدور چک است، گواهی عدم پرداخت باید علت برگشت، مشخصات لازم، مهر بانک و کد رهگیری داشته باشد. صرف اطلاع شفاهی از خالی بودن حساب، جای این مدرک را نمی گیرد.

اگر بخشی از مبلغ در حساب موجود باشد، می توانید پرداخت همان بخش را درخواست کنید. بانک برای مبلغ پرداخت نشده گواهی صادر می کند و در این وضعیت، گواهی بانک جانشین اصل چک می شود. مبلغ دریافتی، باقیمانده طلب و رسیدهای بانکی را نگه دارید تا در درخواست بعدی، مبلغی بیشتر از طلب واقعی مطرح نشود.

چک صیادی ثبت نشده چه تفاوتی دارد؟

پیش از انتخاب مسیر وصول، وضعیت ثبت چک در سامانه صیاد را بررسی کنید. در چک های جدید مشمول الزام ثبت، مالکیت ثبت نشده باعث می شود بانک از پرداخت وجه خودداری کند و برگه از امتیازات قانون صدور چک برخوردار نباشد. بنابراین، نباید روند پیگیری چنین برگه ای را با چک صیادی ثبت شده و برگشت خورده یکسان دانست.

این وضعیت لزوماً به معنای از بین رفتن طلب ناشی از معامله نیست؛ اما اثبات طلب و انتخاب عنوان دعوا به قرارداد، رسیدها و سایر دلایل وابسته می شود. هنگام دریافت چک نیز اطلاعات روی برگه را با اطلاعات سامانه تطبیق دهید و به وعده ثبت در آینده اکتفا نکنید.

اعتبار وکیل را از کجا بررسی کنیم؟

پیش از سپردن پرونده، اعتبار پروانه وکیل را بررسی کنید. سایت کانون وکلای دادگستری فارس، کهگیلویه و بویراحمد به نشانی farsbar.ir، بخش «جستجوی وکیل» را برای یافتن اعضای کانون در اختیار کاربران قرار می دهد. درگاه عدل ایران به نشانی adliran.ir نیز خدمت «استعلام وضعیت وکیل» را ارائه می کند که برای استفاده از آن به اطلاعات مورد نیاز سامانه، از جمله کد ملی وکیل، نیاز دارید.

در کنار این مراجع، سرای وکلا امکان مشاهده حوزه فعالیت، پروفایل و راه های ارتباطی وکلا را فراهم کرده است. صفحه بهترین وکیل شیراز می تواند نقطه شروع مناسبی برای مقایسه گزینه ها باشد. ابتدا تجربه مرتبط و اطلاعات وکلا را بررسی کنید، سپس وضعیت پروانه را از مرجع رسمی استعلام بگیرید. سرای وکلا یک بستر معرفی وکلاست و مرجع صدور یا تایید پروانه نیست.

راه های وصول چک برگشتی کدام اند؟

مسیرهای پیگیری چک برگشتی شامل درخواست اجراییه از دادگاه، اقدام از طریق اجرای ثبت، طرح دعوای حقوقی و در صورت وجود شرایط، شکایت کیفری است. انتخاب روش مناسب به هدف دارنده، وضعیت سند و اشخاص مسئول پرداخت بستگی دارد.

در مسیر اجرای ثبت، ارائه اسناد لازم و تأیید بانک درباره تطابق امضای صادرکننده اهمیت دارد. اگر مطالبه شما شامل خسارت تأخیر یا مسئولیت ضامن و انتقال دهنده است، باید شرایط هر مطالبه بررسی شود. پیش از اقدام، روشن کنید چه مبلغی را از چه شخصی و بر اساس کدام سند می خواهید.

اجراییه چک چه شرایطی دارد؟

ماده ۲۳ قانون صدور چک، در شرایط مشخص امکان درخواست اجراییه از دادگاه را فراهم کرده است. برای استفاده از این مسیر، در متن چک نباید پرداخت به شرطی وابسته شده باشد یا بابت تضمین بودن آن درج شده باشد. همچنین گواهی عدم پرداخت نباید ناشی از دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ و تبصره های آن باشد.

در صورت صدور اجراییه، صادرکننده از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد بدهی را بپردازد، با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را ممکن سازد. این مهلت به معنای تضمین دریافت پول ظرف ده روز نیست؛ ادامه وصول به وضعیت اموال و اقدامات اجرایی بستگی دارد.

محدوده این اجراییه، مبلغ پرداخت نشده چک و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی است. مطالبه خسارت تأخیر، بررسی جداگانه می خواهد. اگر شرایط اجراییه فراهم نباشد، همچنان باید امکان استفاده از روش های دیگر بررسی شود.

شکایت کیفری چک برگشتی چه زمانی ممکن است؟

هر چک برگشتی قابلیت تعقیب کیفری ندارد. مطابق ماده ۱۳، مواردی مانند سفیدامضا بودن، تضمینی یا مشروط بودن و اثبات وعده دار بودن چک می تواند مانع تعقیب کیفری صادرکننده شود. بنابراین، داشتن برگه چک و گواهی عدم پرداخت، به تنهایی برای نتیجه گیری درباره امکان شکایت کیفری کافی نیست.

مهلت ها نیز اهمیت دارند. طبق ماده ۱۱، دارنده باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول به بانک مراجعه کند و ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری را مطرح کند. از دست رفتن این مهلت ها، حق شکایت کیفری را از بین می برد؛ اما به خودی خود به معنای سقوط اصل طلب نیست.

انتقال چک پس از برگشت نیز می تواند بر حق شکایت کیفری اثر بگذارد. به همین دلیل، پیش از انتقال سند یا امضای توافق تازه، پیامدهای آن را بررسی کنید. برای دریافت وجه هم نباید صرفاً به نتیجه پرونده کیفری تکیه کرد.

چه مدارکی برای پیگیری لازم است؟

مدارک معمولاً شامل اصل چک یا مدرک بانکی جایگزین، گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری و مدارک هویتی است. قرارداد معامله، فاکتور، رسید تحویل کالا، اسناد پرداخت جزئی و مکاتبات مرتبط را هم جمع آوری کنید. اگر اختلاف درباره تضمینی بودن چک یا انجام تعهدات باشد، مدارک می توانند نقش مهمی داشته باشند.

برای جلسه مشاوره، موضوع معامله، تاریخ سررسید، مبلغ پرداختی و ادعای طرف مقابل را به ترتیب زمان بنویسید. اصل اسناد را بدون رسید تحویل ندهید و از مدارک خود نسخه خوانا نگه دارید.

برای پرونده چک در شیراز چگونه وکیل انتخاب کنیم؟

در پرونده های دارای اختلاف قراردادی یا چند امضاکننده، تجربه وکیل در مطالبات مالی و اسناد تجاری اهمیت دارد. برای انتخاب وکیل در شیراز، پاسخ گویی، شفافیت هزینه ها و توانایی توضیح مسیر پرونده را هم بسنجید.

در جلسه مشاوره بپرسید: چرا این مسیر پیشنهاد می شود؟ چه مدارکی کم است؟ حق الوکاله شامل کدام مراحل خواهد بود؟ پاسخ روشن به این پرسش ها، از وعده پیروزی قطعی ارزشمندتر است.

هزینه و زمان وصول چک چقدر است؟

هزینه و زمان وصول به مبلغ خواسته، مسیر انتخابی، کارشناسی، ابلاغ ها و وضعیت اموال بدهکار بستگی دارد. هزینه دادرسی، هزینه های اجرایی و حق الوکاله را جداگانه بررسی کنید. در قرارداد وکالت، حدود خدمات و مراحل پرداخت را مکتوب کنید.

توافق بر پرداخت اقساطی هم باید دقیق باشد. مبلغ هر قسط، موعد پرداخت، تکلیف خسارت و وضعیت اسناد را روشن بنویسید. امضای رسید تسویه کامل پیش از دریافت تمام مبلغ، یا تحویل بی قید و شرط اصل چک در برابر وعده پرداخت، می تواند اختلاف تازه ای ایجاد کند.

چند اشتباه که پیگیری طلب را دشوار می کند

وعده های شفاهی را جایگزین پیگیری نکنید، ابلاغ ها را بخوانید و مدارک را کامل ارائه دهید. شکایت کیفری را نیز معادل وصول قطعی پول ندانید. شرح واقعیت، حتی نکات نامطلوب، برای ارزیابی پرونده ضروری است.

برای پیگیری مؤثر چک برگشتی، وضعیت سند و مبلغ طلب را روشن کنید، مهلت ها را بسنجید و مدارک را منظم نگه دارید.