محمدحسن امامیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از کلنگ‌زنی پایگاه جدید اورژانس ۱۱۵ در منطقه بلوار خاوران خبر داد و گفت: این پایگاه با هدف ارتقای پوشش خدمات امدادی، تسریع در رسیدگی به حوادث شهری و جاده‌ای و پاسخگویی به نیازهای ناشی از توسعه شهری احداث می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های امدادی متناسب با گسترش شهر شاهرود اظهار کرد: افزایش جمعیت و توسعه محدوده‌های شهری، دسترسی سریع نیروهای اورژانس و امدادی به محل وقوع حوادث احتمالی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

امامیان افزود: پایگاه جدید اورژانس در بلوار خاوران، بالاتر از میدان حسینی شاهرودی احداث خواهد شد و استقرار آن در این محدوده، علاوه بر بهبود پوشش خدمات اورژانس شهری، امکان دسترسی سریع‌تر به حوادث جاده‌ای را نیز فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به موقعیت راهبردی محل احداث این پایگاه تصریح کرد: مجاورت این محدوده با محور اصلی تهران ـ مشهد و جاده شاهرود ـ میامی، ظرفیت مناسبی برای تسریع در امدادرسانی به مصدومان حوادث رانندگی و سایر سوانح جاده‌ای ایجاد می‌کند.

امامیان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اورژانس ۱۱۵ در شاهرود گفت: برای احداث این پایگاه جدید، هفت میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه این پایگاه در محدوده شهرک شهید سلیمانی و محل اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بلوار خاوران احداث می‌شود، ابراز امیدواری کرد: عملیات ساخت و تکمیل این مجموعه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این پایگاه، بیش از ۱۵ هزار نفر از ساکنان منطقه خاوران شاهرود تحت پوشش خدمات اورژانس ۱۱۵ قرار می‌گیرند و زمینه دسترسی سریع‌تر شهروندان به خدمات فوریت‌های پزشکی فراهم خواهد شد.