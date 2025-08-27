به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن امامیان بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از پایگاه اورژانس بانوان شهرستان شاهرود بیان کرد: این پایگاه به عنوان نخستین پایگاه بانوان به مناسبت هفته دولت راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط سازمان اورژانس، انتقال بیماران باید توسط دو تکنسین زن و یک تکنسین مرد انجام شود، تاکید کرد: این پایگاه با هدف ارائه خدمات بهتر به بانوان و مطابق استانداردهای کشوری راه‌اندازی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین با بیان اینکه طی دو ماه اول پایگاه در شیفت صبح فعال است، بیان کرد: پس از این زمان خدمات پایگاه مذکور از ساعت ۷ صبح تا ۷ شب ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز توسعه می‌یابد.

امامیان همچنین از افتتاح دو پایگاه دیگر اورژانس ۱۱۵ در شاهرود طی هفته دولت خبر داد و بیان کرد: پایگاه‌های ۱۱۵ جاده‌ای چاه جام و سه‌راهی نردین در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ساختمان اورژانس میاندشت، بدون نیروی انسانی جدید و اضافه شدن آمبولانس، همچنان به ارائه خدمات به مردم ادامه می‌دهد، گفت: این اقدامات در راستای توسعه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در شاهرود صورت گرفته است.