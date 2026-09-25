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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

علوی‌مقدم: تعطیلی مرغداری‌ها در زمستان قابل قبول نیست

علوی‌مقدم: تعطیلی مرغداری‌ها در زمستان قابل قبول نیست

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی بر تأمین و ذخیره‌سازی سوخت جایگزین مرغداری‌ها و واحدهای تولیدی شیروان پیش از آغاز فصل سرما تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم در نشست بررسی آمادگی شهرستان شیروان برای مدیریت شرایط احتمالی انرژی که پیش از ظهر جمعه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در حوزه سوخت باید بر مبنای اطلاعات دقیق، شناسایی نیازهای واقعی و پیش‌بینی شرایط احتمالی انجام شود و دستگاه‌های متولی باید پیش از ایجاد محدودیت، نسبت به تأمین سوخت جایگزین و تکمیل ظرفیت ذخایر اقدام کنند.

وی در ادامه افزود: با اشاره به ظرفیت قابل توجه شهرستان شیروان در حوزه تولید و پرورش طیور، تمام واحدهای مرغداری باید از هم‌اکنون نسبت به تأمین و ذخیره سوخت جایگزین مورد نیاز خود اقدام کنند تا در شرایط بحرانی و فصل زمستان، وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: آمادگی نانوایی‌ها، واحدهای تولیدی و صنعتی، بخش کشاورزی و دامداری، دستگاه‌های اجرایی و مراکز خدمات‌رسان ضروری است و تقسیم کار مشخص، هماهنگی بین‌دستگاهی و اجرای اقدامات پیشگیرانه باید پیش از ورود به دوره اوج مصرف انجام شود.

علوی‌مقدم خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق نیازهای سوختی و پیش‌بینی تمهیدات لازم، نقش مهمی در مدیریت شرایط احتمالی انرژی و جلوگیری از وقفه در تولید و ارائه خدمات دارد.

محمد احمدی، فرماندار شهرستان شیروان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه شهرستان در حوزه‌های تولیدی و کشاورزی، تأمین پایدار انرژی و سوخت جایگزین را از الزامات استمرار فعالیت این بخش‌ها دانست و اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای فصل سرد سال باید به‌گونه‌ای انجام شود که در صورت اعمال محدودیت احتمالی گاز، فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات ضروری شهرستان با وقفه مواجه نشود.

وی افزود: شناسایی دقیق نیازهای سوختی، تکمیل ذخایر، آماده‌سازی تجهیزات و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان باید پیش از آغاز فصل سرما انجام شود و فرمانداری روند اجرای این اقدامات را به‌صورت مستمر پیگیری خواهد کرد.

در ادامه این نشست، مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان گزارشی از آخرین وضعیت تأمین سوخت، ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل زمستان ارائه کردند و نیازهای بخش‌های مختلف شهرستان در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان نیز بر تکمیل ذخایر سوخت جایگزین، شناسایی و رفع نیازهای سوختی واحدهای حساس و تولیدی، آمادگی کامل مرغداری‌ها و سایر بخش‌های ضروری و استمرار رصد و پایش وضعیت انرژی شهرستان تأکید شد.

کد مطلب 6958183

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