به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم در نشست بررسی آمادگی شهرستان شیروان برای مدیریت شرایط احتمالی انرژی که پیش از ظهر جمعه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: تصمیمگیری در حوزه سوخت باید بر مبنای اطلاعات دقیق، شناسایی نیازهای واقعی و پیشبینی شرایط احتمالی انجام شود و دستگاههای متولی باید پیش از ایجاد محدودیت، نسبت به تأمین سوخت جایگزین و تکمیل ظرفیت ذخایر اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: با اشاره به ظرفیت قابل توجه شهرستان شیروان در حوزه تولید و پرورش طیور، تمام واحدهای مرغداری باید از هماکنون نسبت به تأمین و ذخیره سوخت جایگزین مورد نیاز خود اقدام کنند تا در شرایط بحرانی و فصل زمستان، وقفهای در روند تولید ایجاد نشود.
معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: آمادگی نانواییها، واحدهای تولیدی و صنعتی، بخش کشاورزی و دامداری، دستگاههای اجرایی و مراکز خدماترسان ضروری است و تقسیم کار مشخص، هماهنگی بیندستگاهی و اجرای اقدامات پیشگیرانه باید پیش از ورود به دوره اوج مصرف انجام شود.
علویمقدم خاطرنشان کرد: شناسایی دقیق نیازهای سوختی و پیشبینی تمهیدات لازم، نقش مهمی در مدیریت شرایط احتمالی انرژی و جلوگیری از وقفه در تولید و ارائه خدمات دارد.
محمد احمدی، فرماندار شهرستان شیروان نیز در این نشست با اشاره به جایگاه شهرستان در حوزههای تولیدی و کشاورزی، تأمین پایدار انرژی و سوخت جایگزین را از الزامات استمرار فعالیت این بخشها دانست و اظهار کرد: برنامهریزی برای فصل سرد سال باید بهگونهای انجام شود که در صورت اعمال محدودیت احتمالی گاز، فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات ضروری شهرستان با وقفه مواجه نشود.
وی افزود: شناسایی دقیق نیازهای سوختی، تکمیل ذخایر، آمادهسازی تجهیزات و هماهنگی مستمر میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان باید پیش از آغاز فصل سرما انجام شود و فرمانداری روند اجرای این اقدامات را بهصورت مستمر پیگیری خواهد کرد.
در ادامه این نشست، مدیران دستگاههای اجرایی و خدماترسان گزارشی از آخرین وضعیت تأمین سوخت، ظرفیتهای موجود و برنامههای پیشبینیشده برای فصل زمستان ارائه کردند و نیازهای بخشهای مختلف شهرستان در حوزه انرژی مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان نیز بر تکمیل ذخایر سوخت جایگزین، شناسایی و رفع نیازهای سوختی واحدهای حساس و تولیدی، آمادگی کامل مرغداریها و سایر بخشهای ضروری و استمرار رصد و پایش وضعیت انرژی شهرستان تأکید شد.
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