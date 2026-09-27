سیدمجتبی علوی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برای واگذاری زمین به منظور احداث پارکینگ در مجتمع هماگ، مشکلی میان اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی و شهرداری بجنورد وجود دارد که چندی پیش جلسه‌ای با مدیران این دو دستگاه برگزار شد و قرار شد مدیران اداره کل اوقاف با سازمان اوقاف کشور هماهنگی‌هایی انجام دهند و مجوز تهاتر زمین را بگیرند.

وی در ادامه افزود: در صورت تهاتر زمین با شهرداری و اعطای آن به مالک مجتمع تجاری هماگ، عملیات احداث پارکینگ با ظرفیت ۵۰۰ خودرو آغاز می‌شود.

پردیس سینمایی مهر هماگ حوزه هنری خراسان شمالی با صرف هزینه‌ هنگفت در این مجتمع قرار دارد که به دلیل عدم‌ تکمیل زیرساخت‌های اولیه‌ای چون پارکینگ بهره‌وری مناسبی ندارد.