به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علویمقدم ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مولدسازی داراییهای خراسانشمالی که در ستالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: پیش از عرضه املاک برای فروش، لازم است فرآیندهای قانونی مربوط به دریافت سند و تعیین یا اصلاح کاربری آنها انجام شود تا این املاک با وضعیت حقوقی و کاربری مشخص وارد فرآیند مولدسازی شوند.
وی افزود: در اجرای طرح مولدسازی باید بررسی دقیقی درباره املاک قابل عرضه انجام شود و اطمینان حاصل شود که ملک مورد نظر در حال حاضر و در آینده مورد نیاز هیچیک از دستگاههای دولتی استان نخواهد بود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی همچنین بر ضرورت هماهنگی با فرمانداران شهرستانها در فرآیند واگذاری املاک دولتی تأکید کرد و گفت: نظر فرمانداران درباره فروش املاک دولتی در شهرستانها باید دریافت و در تصمیمگیریها لحاظ شود.
علویمقدم ادامه داد: این هماهنگی میتواند به شناسایی دقیقتر نیازهای شهرستانها کمک کرده و مانع از واگذاری املاکی شود که امکان استفاده از آنها برای اجرای طرحهای مورد نیاز منطقه وجود دارد.
وی هدف اصلی مولدسازی را استفاده بهینه از داراییهای دولت و تبدیل املاک مازاد به منابعی برای اجرای طرحهای اولویتدار عنوان کرد و گفت: املاک مازاد پس از طی فرآیندهای قانونی به فروش میرسند و منابع حاصل از آن در راستای سیاستهای دولت برای تکمیل طرحهای نیمهتمام همان استان هزینه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسانشمالی خاطرنشان کرد: مولدسازی داراییهای دولت فرصتی برای افزایش بهرهوری از ظرفیتهای موجود و فراهم کردن منابع جدید برای اجرای طرحهای عمرانی است.
علویمقدم تأکید کرد: این فرآیند باید با دقت، رعایت حقوق دستگاههای اجرایی و بر اساس شیوهنامهها و الزامات قانونی دنبال شود تا ضمن جلوگیری از واگذاری املاک مورد نیاز، منابع حاصل در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود.
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