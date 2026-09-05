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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

علوی‌مقدم: املاک مازاد به منابع توسعه‌ای خراسان‌شمالی تبدیل شوند

علوی‌مقدم: املاک مازاد به منابع توسعه‌ای خراسان‌شمالی تبدیل شوند

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی گفت: املاک مازاد دولت پس از طی مراحل قانونی، به منابعی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان تبدیل می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی علوی‌مقدم ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مولدسازی دارایی‌های خراسان‌شمالی که در ستالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: پیش از عرضه املاک برای فروش، لازم است فرآیندهای قانونی مربوط به دریافت سند و تعیین یا اصلاح کاربری آنها انجام شود تا این املاک با وضعیت حقوقی و کاربری مشخص وارد فرآیند مولدسازی شوند.

وی افزود: در اجرای طرح مولدسازی باید بررسی دقیقی درباره املاک قابل عرضه انجام شود و اطمینان حاصل شود که ملک مورد نظر در حال حاضر و در آینده مورد نیاز هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی استان نخواهد بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی همچنین بر ضرورت هماهنگی با فرمانداران شهرستان‌ها در فرآیند واگذاری املاک دولتی تأکید کرد و گفت: نظر فرمانداران درباره فروش املاک دولتی در شهرستان‌ها باید دریافت و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

علوی‌مقدم ادامه داد: این هماهنگی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای شهرستان‌ها کمک کرده و مانع از واگذاری املاکی شود که امکان استفاده از آنها برای اجرای طرح‌های مورد نیاز منطقه وجود دارد.

وی هدف اصلی مولدسازی را استفاده بهینه از دارایی‌های دولت و تبدیل املاک مازاد به منابعی برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار عنوان کرد و گفت: املاک مازاد پس از طی فرآیندهای قانونی به فروش می‌رسند و منابع حاصل از آن در راستای سیاست‌های دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام همان استان هزینه خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت فرصتی برای افزایش بهره‌وری از ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن منابع جدید برای اجرای طرح‌های عمرانی است.

علوی‌مقدم تأکید کرد: این فرآیند باید با دقت، رعایت حقوق دستگاه‌های اجرایی و بر اساس شیوه‌نامه‌ها و الزامات قانونی دنبال شود تا ضمن جلوگیری از واگذاری املاک مورد نیاز، منابع حاصل در مسیر توسعه استان به کار گرفته شود.

کد مطلب 6938078

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