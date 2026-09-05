به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی سیدمجتبی علوی‌مقدم اظهار کرد: سد گلمندره از مصوبات سفر دولت به خراسان‌شمالی است که با هدف مهار سیلاب‌های ورودی به جنگل گلستان، بهبود وضعیت اراضی کشاورزی و کمک به رونق اقتصادی منطقه در حال اجراست.

وی افزود: این سد از نوع خاکی با هسته رسی است و با ارتفاع ۶۱ متر و ظرفیت مخزن ۲۸.۷ میلیون مترمکعب، یکی از طرح‌های مهم مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب در استان محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی ادامه داد: سد گلمندره تاکنون ۹۵.۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای این طرح تاکنون ۱۱ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شده است.

علوی‌مقدم میزان اعتبار مورد نیاز این طرح را ۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با وجود پیشرفت مناسب پروژه، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بدهی و مشکلات مربوط به تامین و تخصیص به‌موقع اعتبارات از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تکمیل سد است.

وی تاکید کرد: پرداخت بدهی‌های طرح و تامین اعتبار مورد نیاز باید در زمان مناسب انجام شود تا عملیات اجرایی سد گلمندره بدون وقفه ادامه یابد و این طرح هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی درباره آخرین وضعیت سد دربند نیز گفت: هدف از اجرای این طرح تامین آب شرب شهرهای آشخانه، آوا، پیش‌قلعه، قاضی و راز، کنترل سیلاب و مدیریت بهینه منابع آب است.

وی افزود: سد دربند از نوع خاکی با هسته رسی و دارای ظرفیت مخزن ۳۰.۶ میلیون مترمکعب است که تاکنون ۸.۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علوی‌مقدم میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه تامین شده است.

وی درباره سد بش‌قارداش بجنورد نیز اظهار کرد: این طرح با هدف تامین آب کشاورزی اراضی پایین‌دست و کمک به رونق کشاورزی منطقه در حال اجراست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی افزود: سد بش‌قارداش از نوع خاکی با هسته رسی و دارای ظرفیت مخزن یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب است که هم‌اکنون ۶۰.۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اعتبار مورد نیاز این طرح را هشت هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون یکهزار و ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن تامین شده و عدم تخصیص به‌موقع اعتبارات از مهم‌ترین چالش‌های این پروژه است.

علوی‌مقدم از انجام مطالعات برای چند طرح جدید سدسازی در خراسان‌شمالی خبر داد و گفت: مطالعات سد نیلوفر سنخواست با هدف تامین آب شرب و بهبود همزمان وضعیت کشاورزی و اراضی پایین‌دست در حال انجام است.

وی افزود: مطالعات سد گراتی اسفراین نیز با هدف بازنگری مطالعات برای تامین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای منطقه دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی اظهار کرد: مطالعات سد خرتوت نیز با هدف تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و آب شرب روستاهای منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: خراسان‌شمالی دارای هشت سد اصلی و ۱۱ بند انحرافی است که نقش مهمی در تامین آب شرب، کشاورزی و کنترل سیلاب‌های استان دارند.

علوی‌مقدم ظرفیت مجموع هشت سد اصلی استان را ۲۳۰ میلیون مترمکعب عنوان کرد.