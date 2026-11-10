به گزارش خبرنگار مهر، در آیین اختتامیه هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم «مدهامتان» با هدف پاسداشت سال‌ها تلاش، مجاهدت و خدمات ارزنده در عرصه ترویج فرهنگ و معارف قرآنی از جمعی از خادمان برجسته قرآن کریم تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم و در راستای تکریم و ارج نهادن به جایگاه فعالان این حوزه، از استاد «محمدرضا ابوالقاسمی»، استاد «حسین دهقانی» و «خانم روشنی» به پاس سال‌ها فعالیت و خدمات موثر در عرصه ترویج فرهنگ قرآنی تقدیر شد.

این آیین تجلیل با هدف پاسداشت تلاش‌های ماندگار خادمان قرآن و قدردانی از نقش‌آفرینی موثر فعالان قرآنی در گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم و تربیت نسل جوان و پویا در اقصی نقاط کشور برگزار شد.