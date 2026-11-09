به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان در تشریح ابعاد برگزاری رویدادهای قرآنی در همدان با اشاره به پیشینه درخشان این استان در پرورش قاریان و حافظان برجسته اظهار کرد: همدان پیش از این نیز تجربه میزبانی از برنامه‌های قرآنی را داشته و برگزاری مسابقات «مدهامتان» زمینه حضور و مشارکت گسترده علاقه‌مندان به قرآن کریم را از داخل استان و سایر شهرهای کشور فراهم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه مسجد باید محور فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی باشد، افزود: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در طول سال فعالیت‌های مستمر و ارزشمندی در این زمینه انجام می‌دهند و برگزاری مسابقات قرآنی نیز تاثیر قابل توجهی در ترویج فرهنگ قرآن در سطح جامعه دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به اقدامات تبلیغاتی هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» خاطرنشان کرد: خوشبختانه اطلاع‌رسانی و تبلیغات این رویداد در سطح شهر به خوبی انجام شده و علاوه بر میادین شهری در برخی موکب‌ها و محل‌های تجمع نیز بروشورهای معرفی مسابقات در اختیار مردم قرار گرفته است که به افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کند.

مسگریان ادامه داد: ضروری است برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های قرآنی تنها به زمان برگزاری جشنواره محدود نشود بلکه هسته‌های قرآنی «مدهامتان» در طول سال نیز در مساجد و کانون‌ها فعال بمانند و برنامه‌های هدفمندی برای جذب علاقه‌مندان اجرا کنند.

وی با تاکید بر تاثیر گسترش فرهنگ قرآنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: هر اندازه توجه جامعه به آموزه‌های قرآنی بیشتر شود، زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم‌تر خواهد شد و سوق دادن نسل جوان به سمت معارف الهی نقش موثری در تقویت ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی دارد.

مسگریان همچنین بر ضرورت توجه به ذائقه نسل جوان در طراحی برنامه‌های قرآنی تاکید کرد و افزود: برنامه‌های قرآنی باید جذاب، متنوع و متناسب با نیازها و علایق جوانان طراحی شوند تا بتوانیم آنها را با مفاهیم، تلاوت و حفظ آیات الهی بیشتر آشنا کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی مدیریت شهری عنوان کرد: شورای اسلامی شهر در دوره فعالیت خود نگاه مثبتی به برنامه‌های فرهنگی و قرآنی داشته و در حوزه‌های زیرساختی، نرم‌افزاری و مالی، حمایت‌های مناسبی از فعالیت‌های قرآنی انجام داده است و این حمایت‌ها با هدف تقویت ظرفیت‌های فرهنگی شهر استمرار خواهد داشت.