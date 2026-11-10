به گزارش خبرنگار مهر، آیین پایانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» ظهر سه شنبه برگزار شد و گروه‌های برتر این دوره از مسابقات در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه به میزبانی استان همدان برگزار شد و در پایان هیئت داوران اسامی گروه‌های برگزیده را به شرح زیر اعلام کرد:

بخش خواهران زیر ۱۸ سال:

رتبه نخست: گروه «شهیده شیرین روحانی‌راد» از کانون فرهنگی هنری عصر انتظار، مسجد حضرت قائم (عج) استان تهران

رتبه دوم: گروه «شهید مصطفی عارف» از کانون فرهنگی هنری آیت‌الله حائری یزد، مسجد حمزه‌علی فیروزآباد استان یزد

رتبه سوم: گروه «شهید ابوالفضل عبدل‌الکفر» از کانون فرهنگی هنری مهدویت، مسجد حضرت مهدی (عج) استان یزد

بخش برادران زیر ۱۸ سال:

رتبه نخست: گروه «شهید محمدحسین عزیزی» از کانون فرهنگی هنری حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، مسجد حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تهران

رتبه دوم: گروه «شهید محمد بلباسی» از کانون فرهنگی هنری مصباح‌الهدی، مسجد حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) استان مازندران

رتبه سوم: گروه «شهید محمدحسین‌زاده جعفری» از کانون فرهنگی هنری شهید حسین‌زاده جعفری، مسجد موسی‌بن‌جعفر (ع) استان کرمان

بخش برادران بالای ۱۸ سال:

رتبه نخست: گروه «شهید هاشم دهقانی‌نیا» از کانون فرهنگی هنری مهدیه، مسجد مهدیه استان اردبیل

رتبه دوم: گروه «شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای» از کانون فرهنگی هنری آل‌طه‌ها، مسجد جامع امام علی (ع) استان لرستان

رتبه سوم: گروه «شهید حمیدرضا الداغی» از کانون فرهنگی هنری شهدای گنج تقوا، مسجد شهدای گنج تقوا استان خراسان رضوی

بخش خواهران بالای ۱۸ سال:

رتبه نخست: گروه «شهید حمیدرضا سلطانی» از کانون فرهنگی هنری آیت‌الله حائری میبدی، مسجد حمزه‌علی فیروزآباد استان یزد

رتبه دوم: گروه «شهید سردار ایرج آقابزرگی» از کانون فرهنگی هنری سفینةالنجاة، مسجد حضرت موسی‌بن‌جعفر (ع) استان چهارمحال و بختیاری

رتبه سوم: گروه «سردار شهید پاکپور» از کانون فرهنگی هنری حضرت صاحب‌العصر (عج)، مسجد حاج حسین ساعت استان مرکزی