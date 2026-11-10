https://mehrnews.com/x3dzf7 ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ کد مطلب 7006662 استانها همدان استانها همدان ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ پیام آیتالله جوادی آملی به آیین اختتامیه «مدهامتان» همدان-پیام آیتالله جوادیآملی درآئین پایانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی«مدهامتان» در همدان قرائت شد. دریافت 42 MB کد مطلب 7006662 کپی شد مطالب مرتبط ترویج فرهنگ قرآنی باید به یک اولویت تبدیل شود مسابقات قرآنی حرکتی برای ادای دین به رهبر شهید است برگزیدگان هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» معرفی شدند تجلیل از چهرههای برجسته قرآنی کشور در آیین اختتامیه «مدهامتان» رویدادهای قرآنی بستر ترویج معارف اهلبیت (ع) است برچسبها همدان مسابقات قرآنی مدهامتان قرآن کریم
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