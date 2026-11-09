سید محمدرضا جوادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های جانبی این دوره از مسابقات قرآنی «مدهامتان» در استان همدان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری همدان تلاش کرده‌ایم در کنار برگزاری رقابت‌های قرآنی فرصتی برای معرفی بخشی از داشته‌های ارزشمند این استان به مهمانان و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور فراهم کنیم.

وی افزود: بازدید از مجموعه‌های منتخب گردشگری و فرهنگی همدان در قالب تورهای بازدید پیش‌بینی شده تا شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در مسابقات با بخشی از تاریخ پرافتخار، رشادت‌ها و میراث فرهنگی استان همدان آشنا شوند.

دبیر اجرایی مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با اشاره به مکان‌های در نظر گرفته شده برای این بازدیدها گفت: باغ موزه دفاع مقدس همدان یکی از مقاصد پیش‌بینی شده است که با توجه به روایت‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس و فضای تاثیرگذار این مجموعه می‌تواند تجربه‌ای متفاوت و ماندگار برای مهمانان به ویژه افرادی باشد که تاکنون فرصت بازدید از چنین مجموعه‌ای را نداشته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین بازدید از موزه تاریخ طبیعی، آرامگاه بوعلی سینا و گنبد علویان همدان نیز به عنوان دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان در برنامه قرار گرفته تا مهمانان با گوشه‌ای از جاذبه‌های علمی، تاریخی و معماری همدان آشنا شوند.

جوادی در پایان با اشاره به محدودیت زمانی برای بازدید از سایر مناطق و ضرورت تمرکز شرکت کنندگان بر رقابت‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه چهار گروه رقابتی شامل برادران زیر ۱۸ سال، برادران بالای ۱۸ سال، خواهران زیر ۱۸ سال و خواهران بالای ۱۸ سال در این دوره حضور دارند، برنامه بازدیدها متناسب با زمان‌بندی مسابقات و اوقات فراغت شرکت‌کنندگان تنظیم شده تا ضمن حفظ نظم برگزاری رقابت‌ها، امکان بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی و گردشگری نیز فراهم شود و همه میهمانان با همدان آشنا شوند.