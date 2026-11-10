در گفت و گو با خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام منصور باقربیک، در تشریح برنامه‌ها و ویژه‌برنامه‌های تدارک‌دیده شده برای ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا (س) اظهار کرد: برگزاری بهتر، دقیق‌تر و عمیق‌تر مناسبت‌های دینی و مذهبی همچون فاطمیه، از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به لطف این نظام، مردم این‌گونه تشنه و آماده دریافت معارف می‌شوند، در حالی که پیش از انقلاب جلسات و مراسم به این شکل و گستردگی برگزار نمی‌شد.

تکرار هجوم دشمنان حق و ولایت پس از ۱۴۰۰ سال

باقربیک افزود: امسال فاطمیه یک فرق اساسی با همه سال‌های گذشته دارد؛ چرا که نبرد جبهه حق و باطل کاملاً علنی و ظاهر شد و دشمنان عدالت و ولایت به کشور ایران به عنوان مذهب ولایت و صدای حقانیت هجوم آوردند و امام‌مان را به شهادت رساندند تا بار دیگر همان واقعه صدر اسلام و هجوم به درب خانه امام تکرار شود. وی تصریح کرد: اینکه این نظام، کشور و مردم بار دیگر مورد هجوم قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که ما در مسیر حق و ولایت حرکت می‌کنیم و همان‌طور که پس از شهادت حضرت زهرا (س) و دیگر ائمه اطهار (ع) این هجوم‌ها ادامه داشته، امروز نیز جبهه حق هدف کینه‌توزی دشمنان است.

لزوم تغییر روش‌ها در دفاع از ولایت با جوشش مردمی

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به ناکافی بودن روش‌های سنتی در بازدارندگی دشمنان خاطرنشان کرد: اگرچه عزاداری‌ها، دسته‌های عزا و تعطیلی شهادت حضرت زهرا (س) همه از دستاوردهای نظام و انقلاب است، اما معلوم می‌شود این روش‌ها هنوز بازدارندگی لازم را ایجاد نکرده و ما همچنان مورد هجوم هستیم؛ لذا باید روشی در پیش گرفته شود که از این هجوم جلوگیری کند و آن، جوشش مردمی در دفاع از ولایت است که امروز با خون‌خواهی و بلند کردن پرچم خون‌خواهی از امام شهید اتفاق می‌افتد.

فلسفه غیبت و ضرورت ایجاد عامل بازدارنده جدی

باقربیک با بیان اینکه یکی از فلسفه‌های اساسی غیبت امام زمان (عج) حفظ جان ایشان از خطرات است، گفت: امروز نیز همین حالت برای نائب امام اتفاق افتاده است و مردم مبعوث شده‌اند تا بیش از هشت ماه در کف خیابان از ولی خود دفاع کنند. وی تأکید کرد: این حالت باید تقویت شود تا دشمنان احساس کنند جنایت‌هایشان به نابودی خودشان منجر خواهد شد؛ کما اینکه دیدیم ترامپ ملعون و نتانیاهو پس از طرح بحث خون‌خواهی به دنبال پناهگاه بودند و این امر باید به صورت جدی ادامه یابد.

ضرورت مطالبه قصاص و تغییر دکترین هسته‌ای

وی با تأکید بر اینکه مسئولان نظام و آحاد ملت نباید از بحث انتقام و قصاص عقب‌نشینی کنند، افزود: قرآن کریم می‌فرماید حیات در قصاص است و اگر جنایتکاران قصاص نشوند، جان خود ما و آیندگان در معرض خطر قرار می‌گیرد؛ بنابراین همه باید فریاد خون‌خواهی سر دهیم. باقربیک همچنین مطالبه تغییر دکترین هسته‌ای را یک ضرورت و مطالبه سراسری برای حفظ جان ولی، کشور و نظام دانست و افزود: حفظ نظام از اوجب واجبات است و ایجاد عامل جدی بازدارنده مانند حضور مردم در صحنه و داشتن تسلیحات بازدارنده، دشمن را از ادامه جنایت منصرف می‌کند.

ابلاغ رویکرد جدید به هیئات مذهبی و مبلغان

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: بر همین اساس، به تمامی مبلغان، مبلغات، ذاکرین اهل‌بیت (ع) و هیئات مذهبی و حسینیه‌ها اعلام کرده‌ایم که مراسم و دسته‌های عزاداری فاطمیه امسال باید دو رویکرد اصلی داشته باشند: نخست، نماد خون‌خواهی از امام شهید و دوم، مطالبه تغییر دکترین هسته‌ای از مسئولان نظام. وی افزود: همان‌طور که حضور در میادین برای مردم ما همچون نماز واجب است، هیئات مذهبی نیز باید این مطالبات را در تریبون‌ها و دسته‌های عزا به گفتمانی عمومی تبدیل کنند و برنامه‌های اجرایی نیز در همین راستا در حال برگزاری است.